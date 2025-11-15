Geral

Conheça a professora da Serra que ficou entre os 20 medalhistas de ouro em Olímpiada de Matemática

Ruana Schneider, 35 anos, lecionada no IFRS Farroupilha e é a única da região Sul a receber o reconhecimento máximo na competição. Como premiação, ela fará uma imersão em Xangai, na China, em maio de 2026

Alana Fernandes

