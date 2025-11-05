Concessão do Bloco 1 de rodovias estaduais terá audiência pública em Gramado 

Eduardo Leite apresentou proposta da concessão no fim de outubro. Vitor Rosa / Divulgação

O projeto para concessão do chamado Bloco 1 de rodovias do Estado terá quatro audiências em novembro. Conforme anunciado pelo governo do RS nesta quarta (5), uma delas ocorre em Gramado no dia 18 de novembro, às 9h30min, na prefeitura.

O Bloco 1 conta com trechos de rodovias da Serra, como a RS-020, em São Francisco de Paula, a RS-235, que liga a Região das Hortênsias a Caxias do Sul, e a RS-115, que liga Gramado a Igrejinha. Outras estradas na concessão são a RS-118, RS-239, RS-466 e RS-474, além da RS-010, que será implantada. São 454 quilômetros de extensão.

As audiências fazem parte da etapa de consulta pública do projeto, anunciado no fim de outubro pelo governador Eduardo Leite. A ação tem como objetivo apresentar a proposta e ouvir demandas da população.

Além de Gramado, Taquara recebe uma audiência no mesmo dia, às 14h30min. Depois, no dia 25 de novembro, elas ocorrem em Gravataí, às 9h30min, e em Novo Hamburgo, às 15h30min.

De acordo com o Estado, o investimento será de R$ 6,41 bilhões ao longo de 30 anos da concessão. Nos primeiros 10 anos, os recursos aportados serão de R$ 4,86 bilhões. O governo do Estado irá investir R$ 1,5 bilhão, via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Consulta pública a distância

Durante a etapa de consulta pública, os interessados podem participar também de maneira remota. O acesso ao formulário de contribuições e mais informações sobre a proposta de concessão podem ser acessados pelo site do Estado.