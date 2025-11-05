Geral

Concessão do Bloco 1 de rodovias estaduais terá audiência pública em Gramado 

Entre as estradas do pacote está a RS-235, utilizada especialmente para quem transita entre a Região das Hortênsias e Caxias do Sul. Outras três apresentações estão agendadas para Taquara, Gravataí e Novo Hamburgo

Bruno Tomé

