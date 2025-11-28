Geral

Celebrações na Serra 
Notícia

Comunitários e gratuitos, desfiles natalinos de Carlos Barbosa e Garibaldi crescem e atraem multidões na região

Eventos realizados em parceria com moradores e entidades locais movimentam as cidades a partir deste sábado (29). Anualmente com temas novos, mas sempre referenciando o período do Natal, desfiles levam milhares de espectadores para a Rua Buarque de Macedo 

Tamires Piccoli

