Comunitários e gratuitos, desfiles natalinos de Carlos Barbosa e Garibaldi crescem e atraem multidões na região

Apresentações comunitárias em Carlos Barbosa estão entre os maiores eventos natalinos da Serra. Leandro Facchini / Divulgação

Luzes coloridas, espaços decorados e árvores enfeitadas anunciam: mais um Natal está chegando. Nesta época do ano, os municípios promovem espetáculos para envolver a comunidade e fomentar a visitação. Em Carlos Barbosa, um projeto desenvolvido em parceria com os moradores e grupos locais chega ao 12º ano, se consolidando como um dos principais eventos natalinos comunitários da região.

Inspiradas nos desfiles de Gramado, as Paradas Natalinas foram lançadas em 2013 na cidade. Trajados com figurinos e enfeites típicos, grupos e carros alegóricos desfilam no centro de Carlos Barbosa embalados por canções da época. O diferencial da versão barbosense é justamente o envolvimento local — são escolas, entidades, empresas e artistas da cidade que fazem o espetáculo.

Nas calçadas da Rua Buarque de Macedo, o público se acomoda em cadeiras de praia, no meio-fio ou em pé para assistir as apresentações, que ocorrem em dois sábados. Aliás, a apresentação estendida foi uma das estratégias adotadas pela prefeitura ao longo dos anos. Dessa forma, os moradores e os visitantes têm duas oportunidades para acompanhar ou rever o evento.

— As Paradas surgiram como um atrativo a mais na programação de Natal. Na primeira edição mobilizamos as escolas, que participaram com 800 pessoas entre crianças e adultos. Diante do sucesso, ampliamos os dias dos desfiles e mais personagens foram incorporados, até que em 2017 abrimos para a inscrição dos moradores. Qualquer interessado pode se registrar para desfilar — explica Paula Caroline Zan Carrard, turismóloga da Secretaria de Desenvolvimento Turístico, Indústria e Comércio.

A possibilidade de participar do evento chegou até Paulo José Cassol, 54 anos, como uma possibilidade de criar memórias afetivas ao lado do filho Mateus, hoje com oito anos. A dupla estreou na Parada Natalina em 2021. Nessa edição eles fazem cinco anos como parte do elenco, sempre se inscrevendo.

— No primeiro ano desfilamos como duendes. Levamos sacos de pano e enchemos de balas para distribuir entre as crianças que assistem as paradas. Depois, me ofereceram o papel de Mago, um personagem que durou três edições. Deixei a barba crescer e íamos eu e o Mateuzinho, trajados de mago e de mago mirim. Foi um papel que marcou a comunidade. Esse ano vamos mudar de personagem, vai ser uma surpresa — antecipa.

Pai e filho, trajados de mago e mago mirim, antes da Parada Natalina. Paulo José Cassol / Arquivo pessoal / Divulgação

Mesmo sem ter experiência como ator ou atividades artísticas, Cassol se descobriu nos desfiles, sobretudo pelo contato com as crianças que assistem ao espetáculo e a parceria criada com o próprio filho.

— Em um mundo cheio de telas, você ter a chance de passar uma hora com o filho, desfilando em um evento mágico é algo maravilhoso. Estou fazendo algo que gosto, que é me envolver com as crianças e estou com o meu maior parceiro, que vai levar isso para sempre na memória dele — emociona-se.

As Paradas Natalinas unem diferentes formatos artísticos, como acrobacia, malabarismo e danças para contar histórias, que a cada ano ganham um novo enredo, mas sempre reverenciando o Natal. Artistas circenses e dançarinos se juntam aos voluntários, compondo as alas que desfilam pelo centro. No ano passado, 62 blocos passaram pela Buarque de Macedo, reunindo cerca de 1,2 mil participantes.

— Foi o maior evento de Natal já realizado na cidade. Mesmo que as Paradas tenham como essência a participação comunitária, o evento se profissionalizou e, ao mesmo tempo, cresceu. Nos últimos três anos tivemos uma coreografia em que todos dançavam juntos e foi uma experiência linda, de muito envolvimento dos voluntários e dos grupos — conta Cissa Flores, diretora artística e coreográfica de seis edições da Parada Natalina.

Nos anos em que esteve nos bastidores do evento, ela trabalhou diretamente com os artistas e moradores da comunidade, que se dispunham a desfilar. Conforme ela, os que nunca vivenciaram apresentações se entregam inteiramente ao evento e na experiência de fazer o Natal acontecer.

— O que faz as pessoas gostarem de desfilar é a emoção que vem do público. Tu vês o sorriso, o encanto nas crianças vendo as alas passar, aquela magia de esperar o Papai Noel. É o momento em que todos estão juntos, pela mesma coisa e isso gera o sentimento de união, gera um calor que só quem está ali sente.

Cerca de 10 mil pessoas assistiram ao primeiro desfile no ano passado. A expectativa neste ano é que o público ultrapasse esse número. Além do enredo natalino, que tem como tema "Fábrica de Sonhos", os 150 anos da imigração italiana serão homenageados nas paradas por atores e atrizes da cidade.

A primeira Parada Natalina será sábado (29), a partir das 20h. O segundo desfile ocorre no dia 6 de dezembro, também a partir das 20h. Em ambos os dias, o cortejo parte da Rua Borges de Medeiros e segue até em frente à prefeitura. O espetáculo é encerrado com a chegada do Papai Noel e fogos de artifício.

A inclusão desfila pelo Centro Histórico de Garibaldi

Em Garibaldi, a comunidade também vive a expectativa das atrações natalinas. O domingo (7) promete ser um dos dias mais movimentados. Isso porque na data a Apae promove a sétima edição do Desfile Cênico Inclusivo de Natal.

Realizado desde 2018 com incentivo da Lei Rouanet, o desfile ocupa a Rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico de Garibaldi, colocando os alunos, famílias e parceiros da Apae como protagonistas natalinos.

O evento, que já se tornou parte da programação do Natal Borbulhante, é o resultado de meses de preparação dos envolvidos, que participam na Apae de oficinas que estimulam a expressão artística.

— A arte circense, dança, música e o teatro fazem parte das oficinas que trabalhamos com os alunos durante o ano. É uma forma de se expressarem e que se tornou um evento para toda a comunidade. Tradicionalmente, no primeiro domingo de dezembro, vamos para a Buarque de Macedo compartilhar o encanto do Natal — explica Rejane Romagna, diretora da Apae Garibaldi.

Cerca de 300 pessoas distribuídas em 10 alas irão desfilar. O cortejo parte da agência do banco Bradesco e finaliza a apresentação nas proximidades da Rua Júlio de Castilhos. A partir do tema "Oficina do Noel", as alas serão divididas para contar uma história, embalada pela trilha sonora também desenvolvida pela Apae.

— Durante o desfile todos são artistas principais, sem distinções. Eles são vistos e valorizados a partir daquilo que melhor conseguem fazer e acabam se revelando para a comunidade através da arte. É um momento de muita alegria tanto para eles, quanto para quem nos assiste.

Na edição de 2024, cerca de 5 mil espectadores prestigiaram o evento, entre moradores de Garibaldi e cidades vizinhas, como Boa Vista do Sul e Coronel Pilar — municípios de residência de alguns alunos. Neste ano, os organizadores esperam público ainda maior.

SERVIÇO

Carlos Barbosa

O que: Paradas Natalinas

Paradas Natalinas Quando: sábados, dias 29/11 e 6/12, às 20h

sábados, dias 29/11 e 6/12, às 20h Onde: na Rua Buarque de Macedo, no Centro da cidade, próximo da prefeitura

Garibaldi

O que: Desfile Cênico Inclusivo de Natal da Apae

Desfile Cênico Inclusivo de Natal da Apae Quando: domingo, dia 7, às 20h

domingo, dia 7, às 20h Onde: na Rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico. Em caso de chuva, o evento será transferido para o domingo, dia 14.