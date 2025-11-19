Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias, realiza sessão de fotos alusiva ao Novembro Roxo

Vicente Ceresoli Agatti Da Barriga ao Bolo / Divulgação

Em alusão ao Novembro Roxo, mês de conscientização sobre a prematuridade, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a Unidade de Cuidado Intermediário (UCI) Neonatal do Complexo Hospitalar Unimed realizaram sessões de fotos com bebês internados.

O foco da campanha deste ano foi evidenciar o ambiente de cuidado, acolhimento e alta complexidade que acompanha cada etapa do desenvolvimento dos bebês prematuros.

Além das fotos com os recém nascidos, foram intensificadas as ações com pais, colaboradores e clientes sobre a prematuridade. Durante todo o mês a maternidade recebeu ambientação temática alusiva a campanha.

Confira as fotos: