Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, recebe Robô Rosa, o primeiro destinado a cirurgias ortopédicas na região

O Rosa auxilia cirurgiões em procedimentos de prótese de quadril e joelho. O primeiro procedimento cirúrgico será uma artroplastia prevista para as próximas semanas

