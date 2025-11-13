Complexo Hospitalar Unimed, em Caxias do Sul, recebe Robô Rosa, o primeiro destinado a cirurgias ortopédicas na região

O sistema permite ainda o planejamento cirúrgico personalizado em 3D. Paulinho Oliveira / Divulgação

Em Caxias do Sul, o robô cirúrgico Rosa (Robotic Surgical Assistant) foi entregue, nesta semana, ao Centro de Cirurgia Robótica Unimed (Bloco B do Complexo Hospitalar), pela Unimed Serra Gaúcha.

A tecnologia integrará a estrutura da cooperativa médica, sendo o primeiro equipamento na região destinado a procedimentos ortopédicos de quadril e joelho. Nas próximas semanas irá ocorrer a primeira cirurgia de artroplastia de joelho esquerdo.

Desenvolvido pela Zimmer Biomet, o Rosa auxilia cirurgiões em procedimentos de prótese de quadril e joelho, garantindo maior precisão no posicionamento dos implantes e nos cortes ósseos. O sistema permite ainda o planejamento cirúrgico personalizado em 3D, com resultados que proporcionam recuperação mais rápida, menor dor pós-operatória e durabilidade ampliada das próteses.

Sobre o Centro de Cirurgia Robótica Unimed Serra Gaúcha

Inaugurado em março de 2024, o Centro de Cirurgia Robótica Unimed Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, é referências em tecnologia aplicada à saúde. Desde a implantação do robô Da Vinci Xi, a cooperativa médica já realizou até o momento 329 cirurgias.

O Da Vinci Xi, considerado um dos mais avançados do mundo, é utilizado em procedimentos das áreas de urologia, cirurgia geral, coloproctologia, digestiva, torácica e ginecológica. A técnica, minimamente invasiva, proporciona alta precisão, menor risco de complicações, menor dor e sangramento, além de recuperação mais rápida para o paciente.