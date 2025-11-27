Complexo Hospitalar da Unimed, em Caxias do Sul, realiza simulado de emergência nesta sexta-feira

Objetivo da instituição é reforçar a preparação dos colaboradores em situações de risco. Daniel Herrera / Divulgação

Será realizado nesta sexta-feira (28) um novo simulado de emergência no Complexo Hospitalar da Unimed, em Caxias do Sul. A atividade se inicia às 9h e tem previsão de durar uma hora. O objetivo é reforçar a preparação dos colaboradores em situações de risco.

Durante a ação, as equipes serão orientadas sobre procedimentos de evacuação, condutas preventivas e respostas rápidas diante de um cenário simulado de sinistro. O procedimento não afetará os atendimentos no Complexo Hospitalar.