Com testes rápidos, ação busca conscientizar sobre infecções sexualmente transmissíveis em Caxias do Sul

Testes são feitos com coletas de sangue do dedo. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Está programada para ocorrer nesta sexta-feira (28) uma mobilização alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a Aids — lembrado do dia 1º de dezembro — em Caxias do Sul. A ação, organizada pela prefeitura em parceria com a ONG Construindo Igualdade e a Cruz Vermelha, será das 9h30min às 16h na Praça Dante Alighieri.

O objetivo da ação é a prevenção às infecções, com orientação e testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C. Para realizar os exames, basta apresentar documento oficial com foto e CPF e, caso o participante possua, recomenda-se levar o cartão SUS.

Os testes rápidos são feitos com uma pequena coleta de sangue por uma picada no dedo, com resultado disponível em cerca de 30 minutos. Uma equipe especializada do Serviço Municipal de Infectologia (SMI) fará as orientações para o paciente, independentemente do resultado.

A iniciativa de sexta-feira também visa estimular o acesso contínuo aos serviços disponíveis no Centro de Testagem e Aconselhamento do SMI, localizado junto ao Centro Especializado de Saúde (CES) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).