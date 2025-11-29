Geral

Cultura
Notícia

Com projeto que é fruto da paixão de uma professora de música pelo instrumento, Cambará do Sul recebe o 1º Festival de Harpa

Iniciativa trazida pela moradora Beatris Krieser Barbier com apoio de entidades permitiu ensinar harpa para alunos da comunidade; o resultado desse trabalho pode ser apreciado até domingo (30) no evento, que terá atividades no Centro Cultural, além de uma apresentação na beira do cânion Itaimbezinho

Gabriel Costa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS