Com projeto que é fruto da paixão de uma professora de música pelo instrumento, Cambará do Sul recebe o 1º Festival de Harpa

Professora de música Beatris Krieser Barbier criou um projeto cultural para ensinar o instrumento na cidade. Gabriel Costa / Agência RBS

Um dos instrumentos musicais mais antigos do mundo, a harpa é relacionada a música clássica, orquestras e até apresentações de música erudita. Mas é raro ver e ouvir uma por aí — mais difícil ainda é encontrar alguém que saiba tocá-la. Só que no município de Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, a concentração de harpistas tem aumentado cada vez mais, graças à iniciativa de uma moradora apaixonada pelo instrumento. Por conta disso, neste final de semana ocorre o 1º Festival de Harpa de Cambará (veja mais detalhes a seguir).

A professora de música Beatris Krieser Barbier iniciou, em agosto do ano passado, um projeto cultural para ensinar harpa a jovens da cidade. Ela tem três unidades do instrumento no estilo guarani, cada um com 47 cordas, e aprendeu a tocar ainda na infância, quando morou com a família no Paraguai.

A turma ensaia no Cânion Fortaleza, enquanto a neblina "aprecia" o som. Gabriel Costa / Agencia RBS

— Viemos morar em Cambará para que nossos dois filhos crescessem aqui, e logo percebi a curiosidade de crianças com a música nos intervalos das escolas. Eu já dava aulas de música com instrumentos mais convencionais, mas queria muito ensinar a harpa — relata.

Beatris compartilha sua paixão de infância com jovens de Cambará do Sul Gabriel Costa / Agência RBS

Mas a ideia precisava de apoio financeiro para acontecer, pois cada harpa pode custar, em média, até 5 mil dólares (R$ 26,7 mil). Foi então que entidades privadas e empresários da cidade procuraram Beatris, em agosto de 2024, para incentivar a ideia, que atualmente já conta também com apoio da prefeitura e da Associação de Cultura de Cambará do Sul.

— São pessoas que nem querem se identificar, porque pensam num propósito maior de fazer cultura, educação e desenvolvimento por meio de projetos assim. Só consigo tocar isso porque tenho essas pessoas apoiando, patrocinando e incentivando o futuro da nossa região e da música — explica ela.

Alunos ensaiam diversos estilos musicais na harpa. Gabriel Costa / Agência RBS

Com o apoio, ela já conseguiu mais três harpas novas e até a possibilidade de oferecer bolsa de estudos a crianças que não teriam condições financeiras de pagar aulas particulares. Hoje, já são 10 alunos de harpa no projeto.

Laura tem só 10 anos mas já demonstra experiência na harpa. Gabriel Costa / Agência RBS

A família da Laura Rocha, de apenas 10 anos, não chegou a conhecer quem disponibilizou a bolsa para ela, mas sabe o potencial musical que a pequena harpista já demonstra nos ensaios.

— Eu aprendi rápido o piano e logo a professora Beatris me colocou na harpa. Gosto muito e acho lindo fazer música assim — conta a pequena estudante.

Quem também participa é Yasmin Valim, 14, que gosta da diversidade musical que a harpa proporciona:

— Não é só música clássica, a gente toca de tudo, faz até música gaúcha e tradicionalista. Dá pra inventar e melhorar tudo na música com ela.

Essa é a mesma percepção que teve o jovem estudante Rubem Samuel Rosa, 15, que ganhou uma harpa nova do pai:

— A Beatris faz ficar fácil, a gente aprende rápido. Eu já tocava bateria e agora me apaixonei ainda mais pela música, quero evoluir mais e mais.

Rubem observa e aprende com Beatris. Gabriel Costa / Agência RBS

Todos eles se reúnem para ensaiar no restaurante Vitrine da Truta, que é do marido da Beatris, o chef Marcos Barbier.

— Foi o local mais espaçoso que tínhamos pra iniciar logo essa ideia de difundir a harpa, mas vimos que acabou se tornando um atrativo (risos), porque tem turistas que vêm jantar e acabam ficando a noite toda ouvindo os alunos tocando harpa com a Beatris — conta Barbier.

Beatris e Marcos (C) cantando com alunos e clientes no restaurante. Gabriel Costa / Agência RBS

A iniciativa tem um nome simples e direto, mas que demonstra o objetivo do grupo: Harpa Cambará. O município de cerca de 6,7 mil habitantes, famoso pelos cânions, produtos coloniais e turismo rural, agora tem uma nova aliada no desenvolvimento do turismo: a cultura.

— Nossa ideia é ter cada vez mais harpas, mais alunos, mais gente vindo pra cá pelo interesse em ver e ouvir, ou até mesmo aprender música. A gente pede apoio, ajuda de qualquer interessado e fazer o projeto crescer pra seguir ajudando crianças e jovens através do som, porque a música pode, sim, mudar vidas — emociona-se Beatris.

Aluna de apenas 7 anos acompanha Beatris no piano. Gabriel Costa / Agência RBS

1º Festival de Harpa de Cambará do Sul

O grupo organizou até o 1º Festival de Harpa de Cambará do Sul, evento que está acontecendo neste final de semana no Centro Cultural de Cambará do Sul. Até a noite de domingo, acontecem oficinas musicais com crianças e jovens da rede municipal de ensino, além de shows com o harpista brasileiro Narcizo Lucena e com o harpista paraguaio Sixto Córbalan.

De olho nas apresentações do Festival, Beatris levou os alunos para ensaiar ao ar livre em um dos cânions da cidade Gabriel Costa / Agencia RBS