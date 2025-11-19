Com previsão de revitalização nos Macaquinhos para dezembro, saiba como estão os principais parques de Caxias do Sul

Parque dos Macaquinhos é um dos mais movimentados de Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O verão já está batendo à porta. A estação mais quente do ano começa oficialmente no dia 21 de dezembro. Mesmo assim, desde o final de outubro os moradores de Caxias do Sul já têm experimentado dias com temperaturas elevadas. E os parques da cidade vão se tornando uma opção para lazer e devem registrar maior movimentação.

Para saber como estão as condições de estrutura, a reportagem percorreu nesta semana cinco dos principais parques de Caxias do Sul. Desses, três são cuidados pela Secretaria Municipal de Gestão Urbana: Macaquinhos, Cinquentenário e Lagoa do Rizzo. Conforme Rodrigo Webber, titular da pasta, todos vão passar por processos de revitalização até janeiro de 2026.

Já o EcoParque e o Jardim Botânico, ambos na Rua Atílio Andreazza, no bairro Século XX, são administrados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Ambos receberão melhorias nos próximos 15 dias.

Abaixo você confere a atual situação e as perspectivas de melhorias para os cinco parques.

Parque dos Macaquinhos

No bairro Exposição, praticamente no coração de Caxias do Sul, fica um dos principais parques da cidade. O nome oficial é Getúlio Vargas, mas a grande maioria conhece por Parque dos Macaquinhos.

O local é um dos pontos mais visitados diariamente por caxienses e turistas. Conta com uma pista de caminhada com mais de 700 metros de extensão, quadras de futebol e esportes de areia, brinquedos para a criançada, academia da melhor idade e até mesmo a recém-inaugurada Biblioteca Parque. No quesito segurança, é atendido por um posto da Brigada Militar.

A aposentada Arlete Gaglietti vai ao menos duas vezes ao dia no local para levar o Rex, seu cachorro, passear. Moradora do Exposição, adotou o animal no ano passado após a enchente em São Leopoldo, na Região Metropolitana. Para ela, o parque é bom, mas pode melhorar:

— Acho que é bem atendido o parque, o pessoal está sempre cuidando, uma observação é uma área que em certas épocas do ano os gambas ficam ali e se reproduzem, e para proteção deles acharia interessante cercar — defende Arlete.

O pensamento do empresário Daniel Diego Ribeiro é parecido com o de Arlete. Ele costuma frequentar o local para realizar os treinos de corrida:

— O parque tem uma boa manutenção, claro que alguns pontos ficam a desejar, a parte do asfalto em específico tem alguns pontos irregulares, porventura podem causar algum acidente onde as raízes das árvores estão criando algumas protuberâncias. No geral é um bom local — avalia Ribeiro.

O secretário Rodrigo Webber afirma que o Parque dos Macaquinhos vai passar por um processo de revitalização no mês de dezembro. Serão feitas melhorias como pinturas de bancos, brinquedos e meio-fio, além de uma limpeza geral. Haverá, ainda, uma nova pintura na quadra de futebol e troca de telas. O local recebia, no dia em que a reportagem visitou, serviço de roçada. No último mês, a pista de skate e bicicleta foi reformada.

De acordo com Webber, há expectativa de se fazer um jardim ao redor da fonte de água que atualmente está desligada. Um dos pontos de maior atenção, a pista de caminhada, será reformada.

— O que vamos ter que fazer é um levantamento do asfalto em alguns pontos, fazer uma camada mais alta para que a pista fique mais nivelada, não tenha esses trechos que acabem prejudicando as caminhadas e corridas, para que isso possa ficar de uma forma mais continua e que o pessoal possa utilizar com mais qualidade — explica Webber sobre o trabalho.

Parque Cinquentenário

Ainda conforme Rodrigo Webber, o Parque Cinquentenário é um dos que requerem mais atenção por parte do poder público. Diz que recentemente foi feito um trabalho de troca da iluminação, mas que deve ser intensificado. O local tem diversos problemas, como em brinquedos, bancos e, principalmente, na pista de caminhada, com desníveis.

A Escultura Faces do Mundo tem problemas de preservação. É quase impossível ler a placa de explicação da obra de arte, além disso, ela desbotou com a ação do tempo. As ações mais robustas no local devem ocorrer somente em janeiro de 2026. Assim como os Macaquinhos, também recebia serviço de roçada nesta semana. O local conta com bebedouro para hidratação das pessoas, e tem um posto da Brigada Militar para segurança.

Mesmo com os problemas, o Cinquentenário é um destino que faz parte da rotina da fisioterapeuta Elisangela Bianchi Furlin. Ela, que trabalha na Avenida Itália, costuma ir ao local para entrar em contato com a natureza, e avalia os principais pontos de melhoria:

— Poderia melhorar a estrutura dos bancos, talvez a jardinagem, porque alguns jardins notamos que estão abandonados, gosto da área com bastante árvore e área verde — diz a fisioterapeuta.

Lagoa do Rizzo

Localizada na Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, e distante aproximadamente oito quilômetros do Centro, a Lagoa do Rizzo é um dos principais pontos de visitação e lazer da zona oeste de Caxias do Sul. O local é muito utilizado pelas pessoas para descanso ou até mesmo caminhadas, uma volta pelo entorno tem cerca de 900 metros.

A Lagoa conta com uma boa estrutura pública, com mesas para descanso, banheiros e bebedouros. No entanto, a pista para caminhada e os brinquedos disponíveis às crianças não estão em boas condições de preservação. A sede do Corpo de Bombeiros no bairro fica ao lado do parque.

De acordo com Rodrigo Webber, a Lagoa do Rizzo receberá melhorias a partir de janeiro de 2026, principalmente com foco em trazer mais segurança aos moradores e usuários:

— Ela tem uma solicitação dos moradores que em um dos lados é uma área de preservação, mas acaba se tornando um ponto de drogadição, com muito descarte de lixo, uma situação difícil. Nosso intuito é fazer uma limpeza geral, algumas podas pontuais para melhorar a visibilidade do espaço, e depois fazemos consertos de calçadas, revitalização de brinquedos, da pista de caminhada e dos bancos.

EcoParque

Inaugurado inicialmente com o nome de Parque das Araucárias, o EcoParque é um dos mais novos aparelhos públicos de Caxias do Sul. Localizado na Rua Atílio Andreazza, tem horário de visitação permitido das 8h às 19h, e é administrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

De um modo geral, a estrutura física é boa. Conta com academia da melhor idade, brinquedos para as crianças, estacionamento para os carros e banheiros. Como ponto negativos estão a preservação dos bancos. Por outro lado, nesta semana, recebia serviço de roçadas.

Conforme o titular da Semmas, Ronaldo Boniatti, uma equipe de manutenção do parque já tem mapeado os materiais necessários para renovação de equipamentos. Ele afirma que esse trabalho deve se iniciar em até 15 dias. Nesta semana, o parque recebeu serviço de roçada.

Boniatti diz também que um dos objetivos para o EcoParque é aumentar a visibilidade para a população. Um exemplo disso é a realização do EcoFest, que ocorreu no último final de semana:

— Estamos fazendo um planejamento para o próximo ano para ver que melhorias podemos levar para lá em pontos como segurança, infraestrutura, porque vemos um potencial muito grande, é um local muito bonito, e vemos que as pessoas têm ocupado ele, mas muitos ainda não conhecem — revela o secretário.

O eletricista Júnior Vogado, morador do bairro Parque Oásis, tem a rotina de levar o filho Conrado, de um ano e seis meses, ao menos duas vezes na semana ao EcoParque. Na visão dele, o ponto de melhoria é a segurança do local:

— Quando viemos na parte da manhã é tranquilo, damos uma volta e depois voltamos para casa. A parte dos brinquedos é bem boa, ele é pequeno, mas dá para aproveitar, aqui ele pode correr, é bem calçado, tem alguma parte ou outra (não tão boa), mas é muito espaço. Acredito que é um dos melhores lugares para trazer um pequeno para brincar — diz Vogado.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Caxias do Sul fica na frente do EcoParque, também na Rua Atílio Andreazza, e tem horário de visitação de segunda a sexta das 8h às 17h, e das 8h às 19h aos sábados e domingos. O local foi inaugurado em 1992, e é administrado pela Semmas.

À esquerda, logo na chegada, o visitante encontra um deque de contemplação para a represa Dal Bó. A estrutura atualmente conta com problemas de acessibilidade, madeiras quebradas e ausência de cobertura em partes do telhado. Segundo o secretário Ronaldo Boniatti, obras de revitalização estão previstas para começar nos próximos 15 dias.

O parque conta com banheiros e bebedouro. O Jardim Botânico tem trilhas que levam ao cactário com espécies nativas e em extinção. Um dos pontos mais bonitos é o Jardim de Linnaeus, ou Jardim de Lineu, inaugurado em 2007, em homenagem ao tricentenário do nascimento do botânico sueco Carl Linnaeus. O Jardim Botânico conta também com a Araucaria angustifolia Kunze, uma árvore símbolo.