Geral

A um mês do verão
Notícia

Com previsão de revitalização nos Macaquinhos para dezembro, saiba como estão os principais parques de Caxias do Sul

Chegada da estação mais quente deve trazer mais movimento aos espaços públicos. O Parque Cinquentenário e a Lagoa do Rizzo vão passar por melhorias em janeiro de 2026

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS