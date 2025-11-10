Com oficinas e apresentações, Ecofest ocorre neste fim de semana, em Caxias do Sul

Neste fim de semana vai ocorrer o Ecofest 2025, a partir das 14h, no Ecoparque, em frente ao Jardim Botânico, em Caxias do Sul. O festival, promovido pela prefeitura por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), foi criado para celebrar a natureza, a cultura e a sustentabilidade.