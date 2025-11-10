Com oficinas e apresentações, Ecofest ocorre neste fim de semana, em Caxias do Sul

Neste fim de semana vai ocorrer o Ecofest 2025, a partir das 14h, no Ecoparque, em frente ao Jardim Botânico, em Caxias do Sul. O festival, promovido pela prefeitura por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), foi criado para celebrar a natureza, a cultura e a sustentabilidade.
A ação reunirá apresentações culturais, oficinas, espaço kids, atividades de educação ambiental, cinema ao ar livre, gastronomia e diversas ações voltadas à valorização da comunidade e à construção de uma cidade mais sustentável. A entrada é gratuita.
Confira a programação completa:
Sábado (15)
- 14h – 14h30min: Aulão de Alongamento com o instrutor Ricardo Andreis Schiochet
- 14h30min: Apresentação Artística CTG Chegando no Rancho
- 15h – 16h: Vale da Neblina — Apresentação de adestramento de cães
- 15h: CTG Rincão da Lealdade
- 15h30min: Premiação dos Concursos Calendário Ecológico 2026 e Click Ambiental 2025
- 16h: Oficina - Animais Peçonhentos
- 16h30min: Show Grupo de Pagode Sem Razão
- 17h30min – 18h30min: Caxias Lixo Zero — Oficina de Compostagem
Domingo (16)
- 14h: Show Echoes of Time
- 15h – 16h: Vale da Neblina — Apresentação de adestramento de cães
- 16h: Oficina - Animais Peçonhentos
- 16h: Show Tita e Rafa
- 18h: 1ª Sessão de Cinema Cinesolar — Curtas-metragens
- 19h: 2ª Sessão — Filme “Saneamento Básico, o Filme”
Outras atrações durante o evento:
- Oficinas e ações de educação ambiental
- Espaço Kids Ambiental com brincadeiras e atividades para as crianças
- Food trucks com gastronomia local