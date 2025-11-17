Geral

Fique atento
Notícia

Com obras de esgotamento sanitário, seis bairros de Caxias do Sul têm alterações no trânsito nesta semana

Já as extensões de rede de água prosseguem sobretudo no Interior, com obras em Forqueta, São Valentim, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua e Vila Cristina

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS