Com obras de esgotamento sanitário, seis bairros de Caxias do Sul têm alterações no trânsito nesta semana

A Rua Ambrósio Colombo, no bairro Rio Branco, é uma das que receberá obras. Márcio Serafini / Samae / Divulgação

O bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, recebe, a partir desta semana, obras de implantação de extensão de rede de esgoto. O serviços serão executados pela empresa DCON, contratada pelo Samae, e vai causar bloqueios totais nas Ruas Luiz Buratto, Rene Coulon e Ambrósio Colombo.

Além do Rio Branco, as obras de esgotamento sanitário seguirão em ruas do Cinquentenário, Charqueadas, Colina Sorriso, Desvio Rizzo e Universitário.

Já as extensões de rede de água prosseguem sobretudo no Interior, com obras em Forqueta, São Valentim, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua e Vila Cristina. Na Rua Dr. Montaury, entre o Centro e o Madureira, ocorre a repavimentação após conclusão da substituição da tubulação.

Implantações de redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial

Charqueadas

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, entre Gustavo Meireles e rua dos Lírios: bloqueio parcial para implantação de redes de esgotamento sanitário e drenagem pluvial (início em 30/10, término previsto para 6/2/2026);

Cinquentenário

Rua das Gardênias, entre Cinamomos e Jacarandás: bloqueio total para extensão de rede (início em 31/10, término previsto para 17/11);

Rua dos Jacarandás, entre Gardênias e Manacás: bloqueio parcial para extensão de rede (início em 31/10, término previsto para 17/11);

Colina Sorriso

Rua Orestes Baldisserotto, entre Virgílio Merlotti e Vilson Bordin: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 17/11, término previsto para 21/11);

Desvio Rizzo

Estrada Municipal Ângelo Ruffato, entre Estrada da Uva e Avenida Conceição: bloqueio total para desativação do Sistema Local de Tratamento de Esgoto (SLTE) Danilo Bettiato (início em 21/10, término previsto para 12/12);

Rua Guerino Casara, entre Vereador Otto Scheifler e Alexandre Rizzo: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;

Rua Cristiano Ramos de Oliveira: abertura de vala para execução de drenagem na via paralela, sem bloqueio;

Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e Clemente Freutt: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto;

Becos de acesso à Rua Zeferino Scusiatto: bloqueio parcial para abertura de vala para execução de rede de esgoto;

Rua Ernesta Coleone, entre Rua Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Alvício Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio;

Rio Branco

Rua Luiz Buratto, entre Caetano Crippa e Rene Coulon: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 18/11, término previsto para 2/12);

Rua Rene Coulon, entre Luiz Buratto e Ambrósio Colombo: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 18/11, término previsto para 2/12);

Rua Ambrósio Colombo, entre Carlos Ceroni e Rene Coulon: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 18/11, término previsto para 2/12);

Universitário

Rua Botafogo, entre Dr. Paulo Roberto Almeida e Caetano Panarotto: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 17/11, término previsto para 19/11);

Rua Caetano Panarotto, entre Botafogo e João Zandomeneghi: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 19/11, término previsto para 22/11);

Rua Virgílio Ramos, entre Américo Cadorin e João Bertotti: bloqueio total para repavimentação após extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 13/11, término previsto para 21/11);

Rua Bangu, esquina com Américo Cadorin: bloqueio total para repavimentação após extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 17/11, término previsto para 21/11);

Trecho da Servidão de Passagem, próximo às ruas Bangu e Américo Cadorin: bloqueio total para extensão de rede de esgotamento sanitário (início em 14/11, término previsto dia 24/11);

Extensões, substituições e setorizações de rede de água

Centro/Madureira

Rua Dr. Montaury, entre Vinte e Cinco de Julho e Ettore Pezzi: bloqueio parcial para repavimentação após substituição de rede de água;

Colina Sorriso

Bloqueios pontuais e parciais em diversas ruas para pequenas extensões e interligações;

Forqueta

Estrada Josephina Bianchi Segat: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Galópolis

Bloqueios pontuais e parciais em diversas ruas para pequenas extensões e interligações;

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Francisco Giacomin: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

São Valentim

Estrada São Valentim: testes da rede, sem bloqueios;

Terceira Légua

Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Estrada do Imigrante, em São Luiz da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede;

Vila Cristina

Rua Eldorado: bloqueios pontuais e parciais para extensão de rede.