Com o objetivo de prevenir contra afogamentos, Operação Verão Seguro será lançada em dezembro em Caxias do Sul  

Complexo Dal Bó é um dos locais de atenção para o trabalho preventivo no município. Divulgação / Divulgação

A 19ª edição da operação Verão Seguro em Caxias do Sul já tem data para começar na cidade: 12 de dezembro. É quando inicia o projeto que tem o objetivo de garantir a segurança e conscientizar a população caxiense sobre os riscos de nadar em represas.

Outra preocupação é fiscalizar a realização de atividades proibidas nesses locais, como caça e pesca.

Nesta temporada, o uso de barcos e de drones reforçará a ação conjunta, promovida pelo Samae em parceria com Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Patrulha Ambiental da Brigada Militar.