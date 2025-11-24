Com o objetivo de prevenir contra afogamentos, Operação Verão Seguro será lançada em dezembro em Caxias do Sul  

A 19ª edição da operação Verão Seguro em Caxias do Sul já tem data para começar na cidade: 12 de dezembro. É quando inicia o projeto que tem o objetivo de garantir a segurança e conscientizar a população caxiense sobre os riscos de nadar em represas.
Outra preocupação é fiscalizar a realização de atividades proibidas nesses locais, como caça e pesca.
Nesta temporada, o uso de barcos e de drones reforçará a ação conjunta, promovida pelo Samae em parceria com Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Patrulha Ambiental da Brigada Militar.
As denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal por meio do telefone 153, para o Corpo de Bombeiros, pelo 193, e para a Central de Atendimento do Samae, pelos números 115 e 0800 772-8600.