Com mais de 40 sabores, primeira edição do Festival do Panetone começa em Canela e espera reunir 12 mil pessoas até este domingo

Panetones de diferentes tamanhos e sabores para agradar todos os gostos. Gabriel Costa / Agencia RBS

De frutas cristalizadas, chocolate, doce de leite ou até de queijo com nozes: o que não falta são sabores variados para experimentar. A primeira edição do Festival do Panetone de Canela, na Região das Hortênsias, começou nesta quinta-feira (20) e segue até domingo (23), na Praça João Corrêa, no centro da cidade. O evento se integra à programação do Sonho de Natal.

São sete confeitarias do município que oferecem ao público mais de 40 sabores. Os panetones são vendidos em dois tamanhos: pequeno (similar ao cupcake ou o chamado bolo de pote); e o grande. Os preços variam de R$ 10 até R$ 179,90, dependendo do sabor e do tamanho.

O eletricista automotivo Aldacir Junior levou o filho Joaquim para saborear um panetone de doce de leite. Gabriel Costa / Agencia RBS

— Já provei todos (risos) e meu filho adorou o de doce de leite. Eu já gostei mais com nozes — afirma o eletricista automotivo Aldacir Junior, que mora em Canela e trouxe o filho Joaquim para ver a novidade.

Panetone de caramelo salgado com nozes. Gabriel Costa / Agencia RBS

Quem também saboreou o festival foi a professora de idiomas Carolina Azevedo Almeida, que saiu com duas sacolas cheias em cada mão:

— Tá muito bonito o evento, e tem tudo a ver com Canela essa coisa do doce. Eu adorei os panetones trufados com mirtilo e frutas vermelhas, levei dois — afirma.

O Festival do Panetone é uma realização do Grupo RBS, em parceria com a prefeitura de Canela. Com atividades das 9h às 22h, entrada gratuita e uma grande variedade de atrações, a expectativa é de receber 12 mil visitantes até este domingo (23).

Dentre os participantes estão padarias, confeitarias e agroindústrias locais, que oferecem desde os sabores tradicionais até criações inéditas (veja mais abaixo) — algumas delas surgidas a partir de uma provocação da organização para que os expositores ousassem.

— O Festival do Panetone surgiu para engrandecer mais ainda o nosso Sonho de Natal. O turista que passar por Canela inevitavelmente vai ver o evento e poderá conhecer e consumir as delícias que vão ter lá — destaca o secretário-adjunto de Turismo e Cultura de Canela, Athos Cunha.

O caráter inédito do festival e o desejo de consolidá-lo como tradição natalina de Canela também é reforçado pelo secretário, que adianta que, para os próximos anos, um concurso do melhor panetone deverá ser incluído na programação:

— A nossa ideia é fazer com que fique na memória das pessoas e que a gente possa criar essa cultura para que se repita todos os anos.

Natal de Canela

Com uma programação que vai durar dois meses, a 38ª edição do Sonho de Natal deve receber cerca de 2 milhões de visitantes até 18 de janeiro. A abertura oficial também foi nesta quinta-feira (20).

— A cidade está de portas abertas. Vamos ter mais de 250 atrações gratuitas ao longo do período. Canela está toda decorada. Acredito que vai ser um dos Natais mais bonitos que a cidade teve nos últimos tempos — finaliza o secretário.

Programação do Festival do Panetone

Quinta, dia 20

19h30min - Abertura oficial

20h – Orquestra de Teutônia

Sexta, dia 21

17h – Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa

20h – Espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler

Sábado, dia 22

8h – Transmissão do programa Supersábado da Rádio Gaúcha

12h – Show Candy Bellotto

16h - Show Big Hits

20h - Show musical Noellas

Domingo, dia 23

16h - Especial de Natal com Fernando Luzs

20h - Cinnamon Christmas Songs - Jazz Cinnamon

Expositores e sabores

Agroindústria Canela Sabor Rural

Panetone Trufado

Chocolate meio amargo

Chocolate ao leite

Chocolate branco

Chocolate com avelã

Doce de leite com nozes

Panetone de linguiça

Dauper

Panetones com uva passa e frutas cristalizadas

Panetones com gotas de chocolate e com recheio sabor chocolate meio amargo

Ginger House

Cuptone brûlée com frutas vermelhas

Havanna Canela

Panetone com goiabada ao leite

Panetone de pistache

Panetone de doce de leite

Panetone com gotas

Panetone com frutas, amêndoas e castanhas

Panetone com doce de leite e chocolate

Queijaria Missioneira

Panetone de fermentação natural, orgânico, de doce de leite e outro de queijo com nozes

Savorê

Panetone de chocolate com gotas brancas

Panetone de chocolate com gotas pretas

Panetone mirtilo e chocolate branco

Panetone nozes e chocolate branco

Panetone pistache e chocolate branco

Panetone branco

Panetone de chocolate ao leite

Panetone de doce de leite

Panetone duo (branco e preto)

Z Art’s Doce

Panetone tradicional de frutas

Chocotone tradicional de gostas de chocolate

Chocolate branco e preto

Mousse de limão

Chocolate com damasco

Chocolate com nozes

Ferrero rocher

Pistache

Kinder bueno

Ninho com Nutella

Chocolate branco com oreo

Caramelo salgado

Chocolate branco com frutas vermelhas

Chocotone no pote











