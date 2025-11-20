Geral

Gastronomia
Notícia

Com mais de 40 sabores, primeira edição do Festival do Panetone começa em Canela e espera reunir 12 mil pessoas até este domingo

Evento tem entrada gratuita e segue até domingo (23), na Praça João Corrêa, no centro da cidade.

Gabriel Costa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS