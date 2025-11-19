Com Largo da Estação Férrea lotado e show da Família Lima, programação de Natal é aberta em Caxias do Sul

Com público animado e o Largo da Estação Férrea lotado, a programação de Natal de Caxias do Sul foi aberta de forma oficial na noite desta terça-feira (18). Atos como o acendimento da decoração na Praça Dante Alighieri e do túnel de LED da Avenida Júlio de Castilhos, ainda no fim da tarde, culminaram no esperado show da Família Lima, recebido com entusiasmo pelos caxienses.

Antes do grupo gaúcho subir ao palco, o público foi recepcionado por uma participação especial do Papai Noel, que, junto da Cia. Garagem de Teatro, fez a alegria da criançada. O Bom Velhinho, inclusive, recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Adiló Didomenico. O governador Eduardo Leite também participou da inauguração.

Além do início da programação de Natal, o ato marcou a entrega oficial da primeira etapa da revitalização do Largo da Estação Férrea. Essa fase teve a abertura do chamado Parque Linear, que conecta o novo espaço nos fundos do ambiente a Praça do Trem e a Praça das Freiras, e recebeu estruturas como a arena de shows, com arquibancada com capacidade para 400 pessoas. A apresentação da Família Lima, por óbvio, aconteceu no espaço.

— Esse local tem tudo a ver com os 150 anos da imigração. Mas, aqui fazem 115 anos que Caxias fez a virada econômica com a chegada do trem. É um ambiente que tem tudo a ver com a nossa história — declarou Adiló, agradecendo o investimento de R$ 3,5 milhões do Estado, a partir do Avançar no Turismo (o município investiu mais R$ 8,4 milhões).

O protocolo teve ainda discursos de vice-prefeito Edson Néspolo, coordenador do Brilha Caxias 2025, e do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, Mauro Andreazza. A entidade é parceira do município na programação.

Além disso, o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, Celestino Loro, e o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, também discursaram. O Monumento dos 150 Anos da Imigração Italiana, que foi construído no Largo da Estação Férrea, também foi inaugurado.

— Aqui em Caxias identificamos com o prefeito Adiló este espaço, que é tão simbólico para o município, tem todo um entorno aqui com bares, restaurantes, que com essa revitalização também vão ser certamente revitalizados, proporcionando um espaço de encontro para a população caxiense, mas também um ponto turístico para quem vier visitar Caxias do Sul — declarou Leite, afirmando que o Estado investe R$ 200 milhões com o Avançar no Turismo em todo o RS.

Decoração de Natal ilumina o Centro

Com direito a uma contagem regressiva, o túnel de LED instalado na Avenida Júlio de Castilhos e a decoração de Natal da Praça Dante Alighieri foram inaugurados antes do ato na Estação Férrea. Foi já no fim da tarde, novamente com a comitiva da prefeitura e Estado.

Assim como o ambiente no bairro São Pelegrino, a Praça Dante reunia famílias e até os curiosos que passaram pelo local. Além do túnel de LED na avenida, uma novidade desta edição, a praça tem ainda um roda-gigante e o espaço em que o Papai Noel recebe as crianças até 21 de dezembro. A roda-gigante, enquanto isso, funciona até 28 de dezembro.

— Fazia tempo que não víamos uma decoração tão linda assim. Estávamos comentando que está ótimo — comentou o motoboy Willian Carvalho, 43 anos, que estava com a família na praça.

Na Avenida Júlio, o túnel de LED já chamava atenção dos pedestres. Quem passava por ali aproveitava para fazer os primeiros registros, como foi o caso da bancária Glacimeri de Vargas Cabral, 57, que aprovou a novidade:

— Caxias nunca se enfeita para o Natal, então essa iniciativa foi bem legal. Acredito que vai atrair turistas e traz esse clima mais presente para o dia a dia.