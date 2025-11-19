Geral

Celebração
Notícia

Com Largo da Estação Férrea lotado e show da Família Lima, programação de Natal é aberta em Caxias do Sul

Apresentação do grupo gaúcho foi o ato final da noite, que contou com a entrega da primeira etapa da revitalização do espaço. No fim da tarde de terça (18), túnel de LED na Avenida Júlio de Castilhos e decoração da Praça Dante Alighieri foram inaugurados

Bruno Tomé

