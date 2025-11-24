Com inscrições gratuitas, Codeca abre processo seletivo para 10 cargos em Caxias do Sul

Estão abertas as inscrições para um processo seletivo simplificado da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). Objetivo é fazer a contratação temporária para 10 cargos. Os salários variam de R$ 826,81 a R$ 1.736,16 para vagas de 22 a 44 horas semanais.
Serão contratados cinco tratadores de animais domésticos para atuação no Canil Municipal, além da formação de cadastro reserva para auxiliar de limpeza de escola, auxiliar de limpeza e zeladoria, cozinheiro e merendeiro.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de dezembro, na sede da companhia. O endereço é RS-453, número 31.382, bairro Centenário. É preciso preencher um formulário e levar documentos (disponíveis no site), em um envelope, das 9h às 12h e das 13h30min às 16h, de segunda a sexta-feira.
Os cargos
- Auxiliar de limpeza de escola para 22 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental incompleto. Salário: R$ 826,81
- Auxiliar de limpeza de escola para 44 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental incompleto. Salário: R$ 1.653,58
- Auxiliar de limpeza e zeladoria para 40 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental incompleto. Salário: R$ 1.503,26.
- Auxiliar de limpeza e zeladoria para 44 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental incompleto. Salário: R$ 1.653,58.
- Cozinheiro para 30 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental completo. Salário R$ 1.183,75.
- Cozinheiro para 40 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental completo. Salário: R$ 1.578,33.
- Cozinheiro para 44 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental completo. Salário: R$ 1.736,16.
- Merendeiro para 22 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental completo. Salário: R$ 869,25.
- Merendeiro para 44 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental completo. Salário: R$ 1.736,16.
- Tratador de animais domésticos para 44 horas semanais. É preciso ter Ensino Fundamental incompleto. Salário: R$ 1.653,58.