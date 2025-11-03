Com ingresso a R$ 990, turistas podem desfilar no Natal Luz de Gramado

A experiência é limitada a 10 pessoas por noite. Gabriel Costa / Agencia RBS

Além de assistir, o público do Natal Luz de Gramado agora pode participar do espetáculo. A organização lançou o Passaporte Experience, ingresso especial que permite desfilar em um dos carros alegóricos e interagir com o público.

A experiência é limitada a 10 pessoas por noite. Os participantes recebem um kit com camiseta, gorro natalino, espumante comemorativo, certificado de participação e fotos com o Papai Noel. Antes do desfile, o grupo é recebido com um coquetel no Lounge Premium e, em seguida, levado à área de concentração para vestir o figurino e receber as orientações finais.

O Passaporte Experience custa R$ 990 e está disponível exclusivamente no site oficial do evento. A organização recomenda que o ingresso seja adquirido com antecedência, já que há poucas vagas por noite.

Nikole Lima viajou de Brasília para realizar o sonho da filha Estela, 10 anos Gabriel Costa / Agencia RBS

A jornalista Nikole Lima viajou de Brasília para realizar o sonho da filha Estela, 10 anos. As duas participaram do desfile juntas.

— Eu queria proporcionar uma experiência diferente pra minha filha no Natal, foi pedido dela. Aí quando eu vi que a gente poderia viver mais de Gramado e realmente sentir o que é... É uma cidade pra sentir e a gente quis se sentir de todas as formas, é por isso que a gente escolheu estar aqui e participar do desfile.

Expectativa de 2,8 milhões visitantes no Natal Luz

Com investimento de R$ 37 milhões e uma força-tarefa de mais de 2,5 mil profissionais, o Natal Luz promete ser o maior espetáculo natalino do país. A expectativa é de que 2,8 milhões de pessoas desembarquem na cidade durante o evento.

São mais de 300 apresentações artísticas espalhadas por diversos pontos de Gramado. Entre os espetáculos pagos, três se destacam: o Nativitaten, o Grande Desfile de Natal e o Illusion Show – Especial de Natal com Henry & Klauss. Juntos, somam 134 sessões e envolvem mais de 500 artistas e técnicos.

Também há opções gratuitas: serão 167 shows na Rua Coberta e na Vila de Natal, montada na Praça das Etnias. A Vila funciona todos os dias, das 9h às 21h, com a Casa do Papai Noel aberta das 14h às 18h. Na Rua Coberta, os shows ocorrem de quarta a domingo, a partir das 19h.

A edição comemorativa de 40 anos traz novidades como o Caminho de Luzes, uma caminhada iluminada por velas às quintas-feiras, às 19h, e o Illusion Show, com 71 sessões no Palácio dos Festivais. O Grande Desfile de Natal ganhou cenários e carros alegóricos renovados. Já o Nativitaten, no Centro de Eventos Serra Park, tem novas cenas, trilha sonora inédita e palco mais próximo do público.

O Acendimento das Luzes acontece diariamente às 20h, na Avenida das Hortênsias, com cerca de 4 milhões de pontos de LED transformando a cidade em um mar de estrelas.