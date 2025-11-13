Com emoção, sorrisos e pipoca, estudantes da Serra são premiados no projeto Jornalista por Um Dia, em Caxias do Sul

Cem estudantes da Serra receberam os diplomas do Jornalista por Um Dia. Porthus Junior / Agencia RBS

Os vencedores do Jornalista por Um Dia, iniciativa do Grupo RBS, receberam na tarde desta quinta-feira (13) os certificados e troféus da edição 2025 em cerimônia na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo, no centro de Caxias do Sul. Quase 2,3 mil trabalhos, entre textos, charges, entrevistas e até receitas, foram enviados para o projeto.

Os cem estudantes que receberam os diplomas tiveram os trabalhos publicados em edição especial do Pioneiro, também nesta quinta. Crianças, pré-adolescentes e adolescentes entre 6 e 17 anos participaram do concurso, dividido em três categorias. O mote da campanha é O futuro que queremos.

A cerimônia, com direito a distribuição de pipoca, cachorro-quente e refrigerante, foi conduzida pela apresentadora do Jornal do Almoço na Serra e editora-chefe da RBS TV Serra, Shirlei Paravisi. A entrega dos certificados também foi feita pela editora-chefe do Jornal Pioneiro e Gaúcha Serra, Tríssia Ordovás Sartori.

— É um projeto que amamos na redação porque é um projeto que permite que as crianças e adolescentes, e também os pais e professores, possam vivenciar um pouco da nossa rotina — declarou Tríssia, agradecendo a participação de todos.

A novidade desta edição foi a entrega de trabalhos em vídeo. Os três vencedores foram exibidos no Jornal do Almoço da última terça (11) e também podem ser conferidos ao fim da publicação.

A iniciativa tem patrocínio da Fundação Marcopolo. Inclusive, o palco da entrega dos diplomas é um espaço da entidade na Rua Pinheiro Machado que foi inaugurado em outubro deste ano.

— Ficamos felizes de receber vocês aqui. O jornalismo é fundamental para que a gente fique informado, se comunique, para que tenhamos a informação correta. Nós nos apaixonamos pelo Jornalista por Um Dia. É lindo ver o caderno que saiu hoje, ver tantas pessoas talentosas — celebrou Daiane Luza, especialista de Cultura e Educação da Fundação Marcopolo, que pediu palmas aos professores.

Vencedores do Jornalista por Um Dia 2025

Reportagem

De seis a nove anos : Geórgia Visoná Ramos, 8 anos, Madre Imilda (Caxias do Sul)

: Geórgia Visoná Ramos, 8 anos, Madre Imilda (Caxias do Sul) De 10 a 13 anos: Giovana Velho Costa, 12 anos, Emef São José (Flores da Cunha)

Giovana Velho Costa, 12 anos, Emef São José (Flores da Cunha) De 14 a 17 anos: Maria Eduarda Pastori, 16 anos, La Salle Caxias

Vídeo

De seis a nove anos : Vicente Monegat Tomazzoni, 8 anos

: Vicente Monegat Tomazzoni, 8 anos De 10 a 13 anos : Ysadora Arenhardt, 11 anos

: Ysadora Arenhardt, 11 anos De 14 a 17 anos: Natália Calgaro Luza, 15 anos

Deisi, ao fundo, acompanhando a tarde de Ysadora e Helena. Porthus Junior / Agencia RBS

Amizade motivou vídeo

Na nova modalidade do Jornalista por Um Dia, uma das vencedoras trouxe emoção para familiares e amigos. Ysadora Arenhardt, 11, mostrou no vídeo a amizade com a amiga Helena Volpato, 10, e a importância em aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

— Vai fazer um ano que somos amigas. Estou aprendendo até hoje a língua de sinais — contou Ysadora.

As meninas se conheceram na aula de ginástica, e como contou a mãe de Helena, Deisi Volpato, 42, desde o primeiro momento se tornaram amigas e Ysadora decidiu aprender Libras. As duas não se desgrudaram mais, mesmo estudando em escolas diferentes — Helena estuda no Hellen Keller, em Caxias, e Ysa, em Farroupilha.

Deisi ficou bastante emocionada com o reconhecimento e a amizade das duas meninas:

— É a melhor pessoa do mundo que poderia aparecer na vida da Valentina. Ela deu um up na vida da Valentina. A Valentina mudou um monte, ficou muito mais comunicativa.

Um laço familiar também inspirou outro trabalho vencedor. Na categoria de reportagens, que contemplou textos, charges e entrevistas, Maria Eduarda Pastori escreveu uma matéria sobre o consumismo nas redes sociais, lembrando as ondas que surgem na internet, como o Morango do Amor.

— É muito inspirado nessa questão da internet e por eu ter um irmão pequeno, então eu acompanho também essa questão da disseminação entre eles, que é uma coisa surreal, é muito rápido, é de um dia para o outro — contou Maria Eduarda, lembrando do irmão Lucas Eduardo, 8.

