Geral

Edição 2025
Notícia

Com emoção, sorrisos e pipoca, estudantes da Serra são premiados no projeto Jornalista por Um Dia, em Caxias do Sul

Crianças, pré-adolescentes e adolescentes entre 6 e 17 anos receberam certificados e troféus na Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo. Novidade deste ano foi a categoria em vídeos, que também premiou três alunos

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS