Com cronograma alterado, projeto de iluminação cênica começará pela Casa da Cultura e pela Estação Férrea, em Caxias do Sul

Projeto de iluminação cênica da Casa da Cultura. Consórcio Luz de Caxias do Sul - Proyfe Brasil / Reprodução / divulgação

Os prédios da Casa da Cultura e da Estação Férrea devem ter os projetos de iluminação cênica entregues até o próximo dia 18, em Caxias do Sul. A intenção, segundo a prefeitura, é aproveitar a abertura da programação natalina marcada para a mesma data. A proposta integra o contrato de parceria público-privada (PPP) da iluminação pública e abrange outros 10 pontos.

A ideia inicial era de que o sistema fosse instalado primeiramente nos prédios do centro administrativo e o Museu Ambiência Casa de Pedra. Entretanto, a instalação da iluminação para a celebração do Natal alterou o cronograma — um túnel de LED está sendo construído na Avenida Júlio de Castilhos e é uma das principais novidades do Brilha Caxias 2025. A estrutura não será retirada após as celebrações.

Projeto de iluminação cênica na Estação Férrea. Consórcio Luz de Caxias do Sul - Proyfe Brasil / Reprodução / divulgação

Segundo a prefeitura, os equipamentos utilizados possibilitam a alteração das cores das luzes, a qualquer momento. Além do embelezamento das estruturas, o sistema pode ser utilizado para a promoção de campanhas, como o Outubro Rosa, dedicado à prevenção do câncer de mama, e o Novembro Azul, que conscientiza sobre o câncer de próstata. A operação permite o monitoramento e gerenciamento de forma remota.

Alguns dos 12 locais, como o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami e do Museu Municipal, dependem ainda da avaliação da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural. Oito dos endereços já estão com o projeto aprovado.

Confira os 12 locais que receberão a iluminação especial

Museu Ambiência Casa de Pedra: projeto aprovado

Centro administrativo: projeto aprovado

Câmara de Vereadores: projeto aprovado

Pórtico de Santa Lúcia do Piaí: projeto aprovado

Estação Cidadania: projeto aprovado

Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho: aprovado

Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami: em análise

Casa da Cultura: aprovado

Museu Municipal: em análise

Estação Férrea: aprovado

Pórtico de Ana Rech: será feito após o restauro

Monumento Nacional ao Imigrante: será feito após o restauro




