Com cronograma alterado, projeto de iluminação cênica começará pela Casa da Cultura e pela Estação Férrea, em Caxias do Sul

Intenção é de que os prédios estejam com o sistema instalado até o dia 18 de novembro, quando haverá a abertura da programação natalina no município. Outros dez pontos receberão a iniciativa, que oferece a possibilidade de alteração da cor e é gerenciado à distância

Alana Fernandes

