Com cronograma alterado, projeto de iluminação cênica começará pela Casa da Cultura e pela Estação Férrea, em Caxias do Sul

Os prédios da Casa da Cultura e da Estação Férrea devem ter os projetos de iluminação cênica entregues até o próximo dia 18, em Caxias do Sul. A intenção, segundo a prefeitura, é aproveitar a abertura da programação natalina marcada para a mesma data. A proposta integra o contrato de parceria público-privada (PPP) da iluminação pública e abrange outros 10 pontos.
A ideia inicial era de que o sistema fosse instalado primeiramente nos prédios do centro administrativo e o Museu Ambiência Casa de Pedra. Entretanto, a instalação da iluminação para a celebração do Natal alterou o cronograma — um túnel de LED está sendo construído na Avenida Júlio de Castilhos e é uma das principais novidades do Brilha Caxias 2025. A estrutura não será retirada após as celebrações.
Segundo a prefeitura, os equipamentos utilizados possibilitam a alteração das cores das luzes, a qualquer momento. Além do embelezamento das estruturas, o sistema pode ser utilizado para a promoção de campanhas, como o Outubro Rosa, dedicado à prevenção do câncer de mama, e o Novembro Azul, que conscientiza sobre o câncer de próstata. A operação permite o monitoramento e gerenciamento de forma remota.
Alguns dos 12 locais, como o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami e do Museu Municipal, dependem ainda da avaliação da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural. Oito dos endereços já estão com o projeto aprovado.
Confira os 12 locais que receberão a iluminação especial
- Museu Ambiência Casa de Pedra: projeto aprovado
- Centro administrativo: projeto aprovado
- Câmara de Vereadores: projeto aprovado
- Pórtico de Santa Lúcia do Piaí: projeto aprovado
- Estação Cidadania: projeto aprovado
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho: aprovado
- Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami: em análise
- Casa da Cultura: aprovado
- Museu Municipal: em análise
- Estação Férrea: aprovado
- Pórtico de Ana Rech: será feito após o restauro
- Monumento Nacional ao Imigrante: será feito após o restauro