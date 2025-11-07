Geral

Com cenários instagramáveis e brinquedos gigantes, Bourbon Shopping San Pellegrino lança decoração de Natal

Empreendimento também contará com o Trono do Papai Noel, a partir de 1º de dezembro, e promoção com retirada de brinde, além de sorteio de um apartamento e um carro

