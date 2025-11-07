Com cenários instagramáveis e brinquedos gigantes, Bourbon Shopping San Pellegrino lança decoração de Natal

Decoração de Natal, que conta com brinquedos em versão gigante, já é exibida no Bourbon Shopping San Pellegrino. Renan Costantin / Divulgação

Com atividades lúdicas e atrações, o Bourbon Shopping San Pellegrino lançou a programação de Natal em Caxias do Sul. A tradicional decoração da época ganhou neste ano brinquedos gigantes, que fazem parte de uma experiência que pode ser aproveitada pelos visitantes.

Aos consumidores, há ainda a retirada de brinde, em campanha em parceria com a Coca-Cola, e a possibilidade de sorteios de prêmios, como um apartamento e um carro (confira abaixo).

A partir de 1º de dezembro, o shopping passa a contar também com o trono do Papai Noel. O bom velhinho atenderá ao público diariamente, das 12h às 20h, e no dia 24 de dezembro, das 10h às 18h.

Nos últimos dois anos, segundo a assessoria do shopping, cerca de 255 mil crianças visitaram o Papai Noel nos estabelecimentos da rede.

Experiência para visitantes

Neste ano, a proposta do shopping é a Caixa de Memórias, temática que reúne nostalgia e experiências sensoriais.

A interação começa dentro de uma caixa imersiva, em que as famílias são convidadas a passar sem pressa e sem telas de celulares para se conectarem entre si. Depois, ao sair da caixa, os visitantes encontram um espaço lúdico.

Nele, estão versões gigantes de brinquedos clássicos, como Jogo da Velha, Jenga, Amarelinha, Gangorra e Jogo da Memória. O trajeto termina na tradicional árvore de Natal.

Árvore de Natal que faz parte da decoração do shopping. Renan Costantin / Divulgação

Além desse cenário, há atrações espalhadas pelo shopping de São Pelegrino. São cenários lúdicos e instagramáveis, como ursos de pelúcia gigantes, megassofás inspirados na casa do Noel e grandes castelos de blocos, em homenagem aos primeiros brinquedos de montar. Haverá ainda espaços cenográficos temáticos da Coca-Cola, ideais para eternizar momentos especiais.

Atrações culturais programadas

Nos dias 22 de novembro e 13 de dezembro, a praça de alimentação do shopping recebe o show musical Natal na Praça.

O espetáculo deste ano é guiado por uma personagem que é uma tiktoker cheia de energia e curiosidade que interage com o público, o convidando a explorar o Natal. A apresentação promete mistura de música e teatro com elementos especiais como painel de LED, banda ao vivo tocando clássicos natalinos e hits populares, além de um mágico apresentando números.

Há quatro gnomos animados que vão interagir com o público e três cenas teatrais curtas, que incluem contos como "Chapeuzinho Vermelho e Vovozinha" e "Lobo Mau e os Três Porquinhos".

Na programação cultural, o shopping de Caxias também recebe, nos dias 7, 14 e 21 de dezembro, a Trupe Mágica de Natal. Ela percorre os corredores divertindo o público com interações, brincadeiras, malabarismos e acrobacias. Na atual edição, o grupo é acompanhado de um videomaker e os clientes poderão gravar mensagens natalinas personalizadas para enviar a familiares e amigos.

Campanha promocional

De 28 de novembro a 30 de dezembro acontece a campanha de Natal da rede, em parceria com a Coca-Cola. Os clientes poderão trocar R$ 650 em notas fiscais de compras, cadastradas pelo app Bourbon Shopping, por um QR Code exclusivo para retirada de um "Panetone Três Chocolates Zaffari", mais um número da sorte para concorrer a um apartamento de dois dormitórios da Melnick no empreendimento GO Rio Branco e um carro BYD Yuan Pro 2026.