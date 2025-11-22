Com boi Wagyu de 335 quilos e carnes exóticas, Caxias do Sul recebe pela primeira vez festival do churrasco

Wagyu foi assado inteiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A fumaça na chega dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, já dava o indicativo, e somava-se à ela o cheiro da carne no fogo. Tudo isso para que os amantes de um bom assado, chimarrão e reunião entre família e amigos tivessem um dia e tanto neste sábado (22). Isso porque a cidade recebeu pela primeira vez o ExpoChurrasco – Festival Internacional do Churrasco,.

Esta foi a quarta edição do evento, as outra três, realizadas entre 2023 e 2025, foram sempre em Porto Alegre. Mayara Pavin, produtora do evento, define como uma versão "pocket", uma vez que estavam presentes 20 estações de carne no encontro, a maioria de outras cidades do Rio Grande do Sul, e até mesmo de fora do Estado. A expectativa é de até 3 mil pessoas participando do evento.

— Tentamos fazer algo para ter todos os tipos de proteínas possíveis, o melhor dos cortes gaúchos, como o vazio, os exóticos e também veganos e vegetarianos, para as pessoas que às vezes acham que não podem vir em um evento como esse, e conseguimos abranger — explica a produtora sobre o evento.

Um dos principais destaques da edição caxiense foi um boi Wagyu assado inteiro. Se trata de um animal de 335 quilos criado na Fazenda Santa Terezinha em parceria com a Fazenda Araçá, em Viamão. A carne foi para o fogo ainda às 19h de sexta-feira (21) com os olhares atentos dos assadores Everton Kunzler, de Eldorado do Sul, e Tutti Ramos, de Caxias do Sul.

— É complicado pela estrutura e pela temperatura que tu tens que controlar, são mais de 20 horas de cocção para chegar em um ponto que a carne desfie, e sendo um Wagyu não tem margem para erro, é uma carne que tem que estar sempre prestando atenção — conta Tutti sobre os cuidados.

Segundo Kunzler, a carne é reconhecida como uma das mais nobres e se destaca pelo marmoreio elevado, textura extremamente macia e sabor singular. A carne, que pode servir até mil porções, foi degustada com um mix de legumes e farofa.

— Desde montar o planejamento junto ao frigorifico, montar a estrutura e colocar para cima, são mais de 40 horas — complementa Kunzler.

Natural de São Leopoldo, na região metropolitana, Leoni Bresolin se especializou em proteínas exóticas e, além de assar em eventos, também fornece para restaurantes. Para Caxias, trouxe 270 quilos, sendo de jacaré pantaneiro, filé de avestruz e do conhecido peixe pirarucu selvagem.

— O jacaré é uma carne extremamente magra, de fácil digestão e rica em colágeno, o pirarucu representa o bacalhau brasileiro e o avestruz, muito rico em proteína, lembra o filé mignon. Toda proteína, principalmente as magras, tem que ter cuidado porque é uma carne que seca mais. Hoje usamos uma manteiga com ervas e ficamos regando o jacaré, por exemplo. E o pirarucu não é diferente: ontem, colocamos especiarias, vinho branco e azeite de oliva para manter molhada — conta Bresolin.

O ExpoChurrasco uniu a Serra com o Litoral. A assadora Leila Santiago resolveu fazer uma espécie de homenagem para a região. Ela, que é de Osório, trouxe um galeto primo canto ao molho sugo com farofa. Foram cerca de 150 quilos de carne, para mais de 500 porções.

— Já que é um prato típico da região, trouxemos, e é a primeira vez aqui. Servimos frango cortado em pedaços, farofa e pão de alho. Muita gente gosta e come galeto, agrada todos os paladares — diz Leila.

Mas não foi só carne que o público pode degustar. Pelas mãos do grupo Prendas do Assado, vegetarianos, veganos e os demais interessados também tiveram legumes assados à disposição. Elas prepararam espetinhos com berinjela, cebola, pimentões e abobrinha acompanhadas por chimichurri. A expectativa é para mais de 1,5 mil pratos servidos.

— Hoje o pessoal está preocupado em oferecer mais do que só a carne, tem tantas outras opções, e tem pessoas que não são só da carne, é um acompanhamento, e está tendo uma boa aceitação. Tem sido um sucesso nos eventos que participamos, todos elogiaram — conta Leda Ximenes, integrante do grupo.

Por uma nova experiência

O aposentado Luiz Alberto Perfoll ficou sabendo do evento pelas redes sociais e resolveu participar ao lado da esposa Anamir. O casal chegou cedo: às 10h30min já estavam nos Pavilhões da Festa da Uva. Antes de degustarem os pratos do evento, passearam pelo local e conheceram mais das produções.

— Vim para conhecer e para aproveitar a boa comida, todos os tipos, nunca vimos tantos tipos de carne diferentes, e viemos para conhecer — revela Luiz.

Acompanhado da esposa Jacqueline Pereira, o engenheiro químico Leandro Dornelles também chegou cedo ao evento para aproveitar o sábado. As carnes exóticas eram o foco de degustação dele, que apoia mais eventos como o ExpoChurrasco nos Pavilhões. Ele também descobriu pelas redes sociais.

— Eu adoro churrasco, é um local interessante os Pavilhões da Festa da Uva, atrai bastante essas questões culturais. Determinados tipos de carne, muito interessante, e trazendo assadores que se especializaram nisso, é muito interessante — avalia o engenheiro.

Shows e exposições

Para além da boa gastronomia, os visitantes também puderam conferir uma exposição de carros antigos, brinquedos para a criançada, produtos e serviços relacionados ao churrasco e feira de vinícolas e de cutelarias.