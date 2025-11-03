Com banda marcial e culto na praça, Marcha para Jesus ocorre neste final de semana em Caxias do Sul

O Conselho de Igrejas Evangélicas de Caxias do Sul espera reunir até 10 mil pessoas neste sábado(8) durante a 14ª edição da Marcha para Jesus.
Com o tem Jesus para Todos, o evento terá início às 15h na Praça Dante Alighieri. A caminhada do Centro ao São Pelegrino deve começar por volta das 16h e será acompanhada por mais de 350 integrantes da Banda Marcial da Igreja Assembleia de Deus.
A marcha vai descer a Rua Os Dezoito do Forte até a Rua Feijó Junior, no bairro São Pelegrino. Na Praça das Feiras, um momento de louvor e oração está marcado para ocorrer às 16h40min.
O trânsito será organizado pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM).
Durante a marcha estarão à venda as camisetas oficiais do evento.