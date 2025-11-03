Geral

Notícia

Com banda marcial e culto na praça, Marcha para Jesus ocorre neste final de semana em Caxias do Sul

É a 14ª edição do evento que vai percorrer as ruas do Centro, no sábado (8), encerrando com um culto aberto no bairro São Pelegrino

Pedro Zanrosso

