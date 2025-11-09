Com ajuste no cronograma, Dnit prevê entrega de dois viadutos na BR-470, na Serra, até abril de 2026

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prevê para o primeiro semestre de 2026 a entrega dos dois viadutos em construção em curvas da BR-470, na Serra. As estruturas ganham forma em meio a uma série de outros pontos em obras, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, após as chuvas de maio de 2024.
A travessia que está com andamento mais acelerado é a do km 192, com 65% concluído. Ela terá 15 metros de altura e 85 metros de extensão. Na última semana de outubro foram lançadas 24 vigas metálicas para compor as quatro linhas de longarinas que integram a estrutura. A expectativa do Dnit é que esta etapa dos trabalhos seja finalizada em fevereiro do ano que vem.
O outro viaduto possui características mais complexas: são 17 metros de altura e 126 metros de extensão. Até o momento, foi realizado pouco mais de 30% da obra, erguida no km 193. As atividades de içamento das vigas metálicas — ainda em fabricação — têm previsão de início ainda em novembro. A estrutura viária deve ser concluída em abril de 2026, segundo o órgão do governo federal.
Ambos os trechos ficam no lado de Bento. O valor aportado para as travessias é de R$ 52,3 milhões. Os viadutos terão geometria curva e vãos entre os pilares para permitir a passagem livre de detritos e água por baixo. O projeto leva em conta o terreno complexo e a possibilidade de ocorrência de novos eventos climáticos extremos.
"Com essas características, o Dnit elimina a necessidade de intervenções frequentes no solo e protege os usuários da via contra riscos de interrupções e acidentes em áreas suscetíveis a escorregamentos. Os deslizamentos de maio de 2024 destruíram completamente o traçado original da rodovia nesses pontos", diz trecho de nota da autarquia.
Os equipamentos viários foram contratados em dezembro de 2024 e, as obras, iniciadas em abril pela construtora Cidade, da Capital. Anteriormente, o Dnit mencionava entrega até o fim de 2025. O ajuste no cronograma, de 12 para 14 meses e de 13 para 16 meses, segundo o departamento, ocorreu porque a empresa contratada foi designada a dar um maior afastamento entre os pilares no projeto e a não interromper o tráfego da rodovia durante as obras.