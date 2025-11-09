Com ajuste no cronograma, Dnit prevê entrega de dois viadutos na BR-470, na Serra, até abril de 2026

Viadutos terão geometria curva e vãos entre os pilares para permitir a passagem livre de detritos e água por baixo. Dnit / Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prevê para o primeiro semestre de 2026 a entrega dos dois viadutos em construção em curvas da BR-470, na Serra. As estruturas ganham forma em meio a uma série de outros pontos em obras, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, após as chuvas de maio de 2024.

A travessia que está com andamento mais acelerado é a do km 192, com 65% concluído. Ela terá 15 metros de altura e 85 metros de extensão. Na última semana de outubro foram lançadas 24 vigas metálicas para compor as quatro linhas de longarinas que integram a estrutura. A expectativa do Dnit é que esta etapa dos trabalhos seja finalizada em fevereiro do ano que vem.

O outro viaduto possui características mais complexas: são 17 metros de altura e 126 metros de extensão. Até o momento, foi realizado pouco mais de 30% da obra, erguida no km 193. As atividades de içamento das vigas metálicas — ainda em fabricação — têm previsão de início ainda em novembro. A estrutura viária deve ser concluída em abril de 2026, segundo o órgão do governo federal.

Ambos os trechos ficam no lado de Bento. O valor aportado para as travessias é de R$ 52,3 milhões. Os viadutos terão geometria curva e vãos entre os pilares para permitir a passagem livre de detritos e água por baixo. O projeto leva em conta o terreno complexo e a possibilidade de ocorrência de novos eventos climáticos extremos.

"Com essas características, o Dnit elimina a necessidade de intervenções frequentes no solo e protege os usuários da via contra riscos de interrupções e acidentes em áreas suscetíveis a escorregamentos. Os deslizamentos de maio de 2024 destruíram completamente o traçado original da rodovia nesses pontos", diz trecho de nota da autarquia.

