Com 5,4ºC, São José dos Ausentes registra a menor temperatura da Serra nesta quinta

Nesta quinta, o sol predomina em todo Estado. Milena Velho Amaral / Divulgação

Antecedendo a passagem de um ciclone extratropical, previsto para sexta-feira (7), a quinta (6) amanheceu com temperaturas de inverno no Rio Grande do Sul — em plena primavera. Ao menos 10 cidades do Estado registraram mínimas abaixo dos 10ºC.

Dados do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Rio Grande do Sul (Simagro-RS) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que o menor índice foi de 5,4ºC, registrado em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra.

Conforme a Climatempo, outras cidades da Serra entre as menores mínimas são Cambará do Sul, com 7,1ºC, Vacaria, com 7,3ºC, e Canela, com 9,8ºC.

Nesta quinta, o sol predomina em todo Estado e, apesar de o dia ter começado com temperaturas mais baixas na região serrana, à tarde elas devem ficar mais amenas com a presença do sol variando entre nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 21ºC.

Ciclone extratropical deve provocar até 50 mm de chuva

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta nesta quarta-feira (5) para passagem de um ciclone extratropical na sexta-feira (7). Conforme o órgão em Caxias do Sul, o boletim aponta que o município deve registrar chuva com volumes entre 10 e 50 milímetros no dia.

Segundo o boletim, as regiões mais atingidas devem ser a das Missões, Noroeste e Norte. Nestas áreas, existe a possibilidade de temporais acompanhados de granizo e rajadas de vento superior a 90 km/h.

Nesses pontos, o volume da chuva esperado é entre 60 e 100 milímetros, mas pode pontualmente até ultrapassar os 150 milímetros. Os acumulados são esperados para um período entre seis e 12 horas.

As temperaturas mínimas marcam entre 13°C e 20°C e as máximas variam entre 15°C e 24°C.

O coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva, explica que a equipe monitora os volumes de chuvas desde o último domingo (2), além dos avisos hidrometeorológicos.

O tenente esclarece que a previsão para o maior volume é para outras regiões. Mesmo assim, a Defesa Civil caxiense está em alerta:

— Para a nossa região, felizmente, a região nordeste, região da Serra, as chuvas não ultrapassarão de 10 a 50 milímetros. Então, é uma informação que nos deixa um pouco mais tranquilos, porém, vamos permanecer ainda em alerta, porque isso pode mudar até o final de semana, e as chuvas, a gente já sabe que elas vão se estender também para o sábado. Esse acumulado de sexta e sábado poderá nos gerar preocupação. Já sabemos também que, para o domingo, a tendência é normalizar.