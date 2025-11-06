Geral

Em plena primavera
Notícia

Com 5,4ºC, São José dos Ausentes registra a menor temperatura da Serra nesta quinta

Ao menos 10 cidades do Estado registraram mínimas abaixo dos 10ºC. Sol predomina na Serra durante o dia

Pablo Ribeiro

