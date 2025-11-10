Com 5,2°C, Cambará do Sul tem a menor temperatura do RS nesta segunda; saiba como fica o tempo nesta semana na Serra

Ainda sob influência de uma massa de ar polar sobre o Rio Grande do Sul, o amanhecer desta segunda-feira (10) foi novamente de temperaturas baixas no Estado. Ao menos 10 cidades do registraram mínimas abaixo dos 10ºC.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que o menor índice foi de 5,2ºC, registrado em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra. Conforme a Climatempo, outras cidades da Serra que ficaram entre as menores mínimas são Canela, com 5,9ºC, Vacaria, com 8,1ºC, e Serafina Corrêa, com 9,1ºC. O Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos do Rio Grande do Sul (Simagro-RS) também registrou 6,6ºC em São José dos Ausentes e 8,3ºC em São Francisco de Paula.

Nesta segunda, o tempo fica estável em todo o Estado. O dia será de sol com poucas nuvens em todas as áreas. As temperaturas permanecem mais baixas pela manhã e ficam mais amenas à tarde. Pode chegar aos 22ºC em Caxias do Sul e aos 23ºC em Bento Gonçalves.

O tempo permanece estável na terça-feira (11) em grande parte do Estado, com sol variando entre nuvens. Na Serra, permanece o frio pela manhã, entretanto, a tarde deve ter temperatura mais elevada. Em Caxias do Sul, a mínima será de 10ºC e a máxima de 26ºC. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 11ºC e 27ºC.

Na quarta-feira (12), uma nova frente fria avança, provocando pancadas isoladas de chuva na Serra. As temperaturas ficam mais elevadas na maior parte do Estado, principalmente à tarde. A mínima em Caxias do Sul será de 16ºC; já a máxima, 27ºC.

Na quinta-feira (13), as instabilidades continuam atuando sobre parte do Estado. Chove em forma de pancadas na Serra, mas o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Na maioria dos municípios da região, a mínima será de 15ºC e a máxima de 24ºC.

Já na sexta-feira (14) não mais há possibilidade de chuva na Serra, conforme a Climatempo. O dia deve ser de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, a mínima será de 13ºC e a máxima de 25ºC.

Como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 22ºC

mínima de 9ºC e máxima de 22ºC Terça: mínima de 10ºC e máxima de 26ºC

mínima de 10ºC e máxima de 26ºC Quarta: mínima de 16ºC e máxima de 27ºC

mínima de 16ºC e máxima de 27ºC Quinta: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

mínima de 15ºC e máxima de 24ºC Sexta: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

Bento Gonçalves

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 23ºC

mínima de 9ºC e máxima de 23ºC Terça: mínima de 11ºC e máxima de 27ºC

mínima de 11ºC e máxima de 27ºC Quarta: mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

mínima de 17ºC e máxima de 27ºC Quinta: mínima de 15ºC e máxima de 25ºC

mínima de 15ºC e máxima de 25ºC Sexta: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

Farroupilha

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 22ºC

mínima de 9ºC e máxima de 22ºC Terça: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC

mínima de 11ºC e máxima de 26ºC Quarta: mínima de 16ºC e máxima de 27ºC

mínima de 16ºC e máxima de 27ºC Quinta: mínima de 15ºC e máxima de 24ºC

mínima de 15ºC e máxima de 24ºC Sexta: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

Gramado

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 22ºC

mínima de 9ºC e máxima de 22ºC Terça: mínima de 10ºC e máxima de 26ºC

mínima de 10ºC e máxima de 26ºC Quarta: mínima de 17ºC e máxima de 27ºC

mínima de 17ºC e máxima de 27ºC Quinta: mínima de 14ºC e máxima de 24ºC

mínima de 14ºC e máxima de 24ºC Sexta: mínima de 12ºC e máxima de 24ºC

Vacaria

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 21ºC

mínima de 9ºC e máxima de 21ºC Terça: mínima de 10ºC e máxima de 24ºC

mínima de 10ºC e máxima de 24ºC Quarta: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

mínima de 13ºC e máxima de 25ºC Quinta: mínima de 15ºC e máxima de 25ºC

mínima de 15ºC e máxima de 25ºC Sexta: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC







