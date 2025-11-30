Com 20 mil pessoas na primeira noite, O Grande Espetáculo de Natal terá segunda apresentação neste domingo em Caxias

São 22 bailarinos e três crianças que performam no palco. Giovani Boff / Divulgação

Na nona edição, O Grande Espetáculo de Natal reuniu um público de 20 mil pessoas na noite de sábado (29), em Caxias do Sul. A atração se repete neste domingo (30), às 20h, gratuitamente, na Rua Sinimbu, em frente à Casa Magnabosco.

As narrativas, neste ano, conduzem o público numa viagem à Terra do Nunca, da fábula de Peter Pan. São 22 bailarinos e três crianças que performam no palco e ganham o brilho dos olhos de adultos e crianças.

Quem passou por lá no sábado também pôde perceber que a estrutura está maior: o palco foi colocado numa posição mais alta e a arquibancada foi ampliada para 40 metros de extensão. São 2,5 mil lugares disponíveis, entre cadeiras e arquibancadas, por ordem de chegada. Mas a atração pode ser assistida também por outros pontos próximos.

Leia Mais Grande Espetáculo Natal traz a magia do universo de Peter Pan a Caxias do Sul neste fim de semana