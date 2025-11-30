Geral

Com 20 mil pessoas na primeira noite, O Grande Espetáculo de Natal terá segunda apresentação neste domingo em Caxias

As narrativas, neste ano, conduzem o público numa viagem à Terra do Nunca, da fábula de Peter Pan. Atração é gratuita, na Rua Sinimbu

