Com 12 horas de programação e show nacional, encontro da juventude católica espera reunir 5 mil pessoas em Caxias do Sul

Fumaça colorida foi uma das atrações do último encontro, realizado em Parobé, em 2018. Thafarel Camargo / CNBB

Após sete anos desde a última edição, a juventude católica do Rio Grande do Sul se prepara para viver novamente um dos eventos mais aguardados de 2025: o Bote Fé, que neste ano será realizado em Caxias do Sul, no dia 15, com cerca de 12 horas de programação religiosa, cultural e formativa.

O evento, promovido pelo Serviço de Evangelização da Juventude do Regional Sul 3 da CNBB (Eaí?Tchê) ocorrerá no Parque do Sesi – Centro Esportivo Jacintho Maria de Godoy (Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, bairro Interlagos) e deve reunir cerca de 5 mil jovens das 18 dioceses do Estado.

A programação se inicia às 10h e segue até as 22h, quando a banda Missionário Shalom sobe ao palco para se apresentar.

Ao longo do dia, os participantes terão acesso a oficinas, momentos de oração e adoração eucarística, palestras, dinâmicas e gincanas, apresentações e feira vocacional, além de uma exposição sobre a vida e obra de São Carlo Acutis.

Ingressos e estrutura

As inscrições estão abertas até segunda-feira (10) na plataforma Cia Ticket, a R$ 15. O valor será destinado integralmente à estrutura do encontro. O ingresso garante acesso a toda a programação.

Para os menores de idade, está disponível na própria plataforma o termo de autorização que deve ser impresso, assinado pelos responsáveis e apresentado na entrada. A organização informa que também haverá inscrição no dia do evento.

O Parque do Sesi oferecerá estacionamento gratuito, auditórios para oficinas e catequeses, ginásio para os momentos de animação e espaços destinados às confissões. Haverá food trucks, mas os jovens podem levar lanche e garrafa de água. Bebidas alcoólicas não serão permitidas.

Protagonismo jovem

O padre Gustavo Predebon, pároco da Paróquia Santa Catarina e assessor do Setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul, destaca que mais de 100 voluntários estão envolvidos na organização.

— Para nós, sediar o Bote Fé demonstra a maturidade e o protagonismo da juventude da Diocese. A maioria das tarefas passa pelas mãos dos jovens. Eles assumiram esse compromisso com coragem e alegria — diz.

Esta será a quarta edição do evento, que foi organizado em 2012 com o objetivo de preparar os jovens para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2013. Naquele ano, o evento foi realizado em Santa Maria. A partir dali, o Bote Fé virou tradição e passou a ser o ponto de encontro, integração e celebração das juventudes gaúchas. A segunda edição foi realizada em 2015, em Porto Alegre. A última ocorreu em 2018, em Parobé.

Primeira edição ocorreu em 2012, em Santa Maria, e reuniu 40 mil gaúchos. Germano Rorato / Especial

A edição 2025 terá como tema Vim Matear Contigo, celebrando os 15 anos do Eaí?Tchê, o Jubileu da Esperança convocado pelo Papa Francisco (1936-2025) e a etapa estadual do Congresso Vocacional.

Padre Gustavo lembra que o encontro acontece em um momento especial para as juventudes, que ainda se recuperam dos impactos da pandemia, da enchente e de outras crises vividas no Estado.

— A juventude precisa de sinais de esperança. Queremos que cada jovem viva uma experiência única de fé, introspecção, alegria e comunhão — afirma.

Em 2018, em Parobé, apesar da chuva - que ocorreu em todas as três edições do Bote Fé já realizadas - o evento manteve toda a programação prevista. Dener Job / CNBB

Predebon sintetiza que o modo como os jovens vivem a fé também mudou desde a primeira edição do Bote Fé.

— Em 2012, o impacto das redes sociais era muito menor. Hoje, a vida dos jovens é atravessada por novas tecnologias, inteligência artificial e relações diferentes. Ao mesmo tempo, eles buscam mais espiritualidade, silêncio e interioridade. Querem se reconectar consigo mesmos — comenta.

Por isso, a programação foi pensada para equilibrar introspecção, oração e momentos de intensa animação, segundo o padre.

A banda Missionário Shalom

Composta por jovens integrantes da Comunidade Católica Shalom, a banda brasileira de música católica tem em seu repertório músicas autorais com influências de pop-rock. O grupo musical foi fundado em 1998 em Fortaleza, no Ceará, e é reconhecido por sua missão de evangelizar jovens por meio da música, marcando presença em eventos como o Festival Halleluya e a Jornada Mundial da Juventude.

Confira a programação

10h - Acolhida

Acolhida 11h - Abertura do evento

Abertura do evento 11h20min - Saudação dos bispos

Saudação dos bispos 11h40min - Santa Missa

Santa Missa 13h20min - Show com banda estadual

Show com banda estadual 14h25min - Catequese geral

Catequese geral 15h25min - Oficinas e catequeses

Oficinas e catequeses 18h10min - Show com banda estadual

Show com banda estadual 19h20min - Adoração + benção de envio

Adoração + benção de envio 20h30min - Show nacional da banda Missionário Shalom

Show nacional da banda Missionário Shalom 22h - Encerramento

Programe-se