Colisão entre carro e caminhão na RS-122, entre Flores da Cunha e Caxias, deixa uma mulher ferida 

Uma colisão entre um Onix e um caminhão baú deixou uma mulher ferida, na tarde desta quinta-feira (27). O acidente aconteceu no km 86 da RS-122, entre Caxias do Sul e Flores da Cunha.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) a condutora do Onix seguia no sentido Flores-Caxias, enquanto que o caminhão transitava no sentido contrário, quando houve a colisão .

A condutora foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento no Hospital da Unimed, em Caxias do Sul. Já o condutor do caminhão não teve ferimentos. O trânsito no local teve lentidão. As equipes da CSG estiveram no local para orientar os motoristas durante a retirada do Onix. O fluxo já foi restabelecido.