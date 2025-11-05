Ciclone extratropical deve provocar até 50 mm de chuva na sexta-feira em Caxias do Sul, segundo a Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta nesta quarta-feira (5) para passagem de um ciclone extratropical na sexta-feira (7). Conforme o órgão em Caxias do Sul, o boletim aponta que o município deve registrar chuva com volumes entre 10 e 50 milímetros no dia.

Segundo o boletim, as regiões mais atingidas devem ser a das Missões, Noroeste e Norte. Nestas áreas, existe a possibilidade de temporais acompanhados de granizo e rajadas de vento superior a 90 km/h.

Nesses pontos, o volume da chuva esperado é entre 60 e 100 milímetros, mas pode pontualmente até ultrapassar os 150 milímetros. Os acumulados são esperados para um período entre seis e 12 horas.

As temperaturas mínimas marcam entre 13°C e 20°C e as máximas variam entre 15°C e 24°C.

O coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva, explica que a equipe monitora os volumes de chuvas desde o último domingo (2), além dos avisos hidrometeorológicos.

O tenente esclarece que a previsão para o maior volume é para outras regiões. Mesmo assim, a Defesa Civil caxiense está em alerta:

— Para a nossa região, felizmente, a região nordeste, região da Serra, as chuvas não ultrapassarão de 10 a 50 milímetros. Então, é uma informação que nos deixa um pouco mais tranquilos, porém, vamos permanecer ainda em alerta, porque isso pode mudar até o final de semana, e as chuvas, a gente já sabe que elas vão se estender também para o sábado. Esse acumulado de sexta e sábado poderá nos gerar preocupação. Já sabemos também que, para o domingo, a tendência é normalizar.

Em Caxias do Sul, a média histórica de novembro é de 144 milímetros.