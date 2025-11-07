Chuva interrompe trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

O fluxo de veículos na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, está interditado. O anúncio foi feito pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O bloqueio ocorre a partir do km 185, no Belvedere do Espigão, em Veranópolis, até o km 202, no Caineli, em Bento Gonçalves. O trecho está em obras.

De acordo com o Dnit, o material solto das escavações e contenções pode se deslocar com o aumento do volume de água. Ainda há o risco de movimentação de solo e desprendimento de pequenos blocos de rocha junto às margens da rodovia.

Pequenos blocos de rocha se desprenderam da encosta que segue em obras na BR-470. DNIT / Divulgação

Se o clima permitir, a retomada do trânsito em formato de comboio está prevista para sábado (8) a partir das 8h em Bento Gonçalves e às 9h em Veranópolis.