Chuva causa estragos em cidades da Serra 

A ponte provisória no interior de Guaporé foi levada pelas águas Prefeitura de Guaporé / Divulgação

A passagem do ciclone extratropical pela Serra provocou impactos contabilizados na manhã deste sábado (8). Apesar de registro de algumas ocorrências em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Guaporé e Gramado, não houve vítimas e nem pessoas desabrigadas.

Em Bento Gonçalves, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu o desabamento de um muro na Rua Caxias do Sul, no bairro Cidade Alta, durante a noite de sexta-feira (7). Os blocos de concreto bloquearam a via e derrubaram quatro postes de energia elétrica, deixando os moradores sem luz. Na manhã deste sábado, equipes da prefeitura, Defesa Civil e RGE já estavam no local para limpeza e demais procedimentos.

Registro da queda do muro em Bento Gonçalves na noite desta sexta Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves / Divulgação

Além disso, a ponte sobre o Rio das Antas, que liga Bento Gonçalves e Cotiporã está interditada neste momento. A medida foi necessária devido à elevação do nível das águas.

Em Caxias do Sul, foi registrado um desmoronamento de terra em uma residência no bairro Cruzeiro na tarde de sexta-feira (7), que atingiu quatro veículos. O Corpo de Bombeiros também atendeu 13 chamados para remoção de árvores caídas nas vias e três doações de lonas.

No Desvio Rizzo, equipes da subprefeitura realizam atendimento emergencial na manhã deste sábado na Rua João Paranhos da Rocha, nas proximidades da E.M.E.F. Professora Leonor Rosa. O local registrou o entupimento de uma caixa de passagem da rede pluvial, o que ocasionou o transbordamento de água e alagamento em parte da via. Já no interior, em Santa Lúcia do Piaí, a ponte do Cemapa que liga Caxias do Sul à Nova Petrópolis está submersa devido a elevação das águas do Rio Caí.

No caso de Guaporé, na região das comunidades de Capela Nossa Senhora das Graças (Furlani) e Monte Bérico, a ponte sobre o rio Bíscaro foi levada pelas águas. O acesso era provisório e ligava as localidades até a zona urbana, mas uma nova ponte está sendo construída no local e não foi atingida.

A prefeitura orienta que os moradores busquem vias alternativas, como os acessos pelo Distrito de Colombo e/ou pela Linha Quarta/Bahia.

Em Garibaldi, Carlos Barbosa e Gramado, foram registradas quedas de árvores e fiação, mas sem gravidade. Segundo o Major Marcelo Almeida de Souza, coordenador da Defesa Civil Regional, também houve a interrupção de energia em Bom Jesus e São José dos Ausentes e bloqueio da passagem do Blang, em São Francisco de Paula.







