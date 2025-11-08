Geral

Ciclone extratropical
Notícia

Chuva causa estragos em cidades da Serra 

Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Guaporé foram as mais afetadas, com registros de deslizamentos e perda de acessos em rios. Apesar da forte chuva e vento, não houve vítimas nem pessoas desabrigadas

Renata Oliveira Silva

