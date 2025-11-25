Geral

Centro cheio
Notícia

Cerca de 190 mil pessoas passaram pelas atrações de Natal de Caxias do Sul na primeira semana

Números da Guarda Municipal contemplam dia do lançamento, com show da Família Lima no Largo da Estação Férrea, e feriado da Consciência Negra. Durante as noites, filas são vistas para roda-gigante e para tirar foto com o Papai Noel

Bruno Tomé

