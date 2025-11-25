Cerca de 190 mil pessoas passaram pelas atrações de Natal de Caxias do Sul na primeira semana

Desde que a decoração de Natal foi inaugurada, na última terça-feira (18) em Caxias do Sul, o Centro, especialmente a Praça Dante Alighieri, virou ponto de encontro e diversão de famílias. De acordo com a Guarda Municipal, desde a noite de lançamento, cerca de 190 mil pessoas visitaram as atrações.

O número contempla a própria noite de inauguração, que contou com show da Família Lima durante a inauguração da revitalização do Largo da Estação Férrea.

Quem passou pelo Centro na última semana pôde conferir uma nova vida à região. Famílias, especialmente com crianças, reuniram-se animadas na praça, seja para aproveitar o espaço ou as atrações oferecidas. Na sexta-feira (21), por exemplo, grandes filas formavam-se para andar na roda-gigante e para tirar uma foto com o Papai Noel.

Outro atrativo que chamou atenção dos caxienses é o túnel de LED instalado na Avenida Júlio de Castilhos. Quem passa pelo local, à noite, aproveita para fazer um registro.

— Isso é uma coisa diferente. Acho que nunca teve em Caxias. É bem legal e bem divertido para as crianças, tanto quanto para os adultos. Uma ideia bem sensacional para o Natal — comenta Cibeli Marques, 35 anos, que passeava com o filho Peterson Marques Bento, 11, na praça.

Por conta do aumento de circulação, a prefeitura precisou tomar medidas como bloquear o trecho da Avenida Júlio de Castilhos entre as ruas Montaury e Garibaldi, das sextas aos domingos à noite. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul é parceira na programação.

O vice-prefeito Edson Néspolo, que é coordenador do Brilha Caxias 2025, contou que o resultado foi uma surpresa bastante positiva. O movimento pode até motivar a novos incrementos na área, como food trucks. Contudo, como destaca Néspolo, qualquer decisão será tomada em conjunto com a CDL.

No feriado da Consciência Negra, o vice-prefeito acompanhou de perto a movimentação em duas das noites.

— As pessoas clamavam por ter uma praça bonita. Acredito que foi o conjunto mesmo. O conjunto de dar uma melhorada nas calçadas, de fazer o ajardinamento com flores, a decoração de Natal ajudou muito, a roda-gigante também. É um conjunto. E aí, junto, veio toda essa revolução da Júlio de Castilhos e tudo foi um conjunto que mexeu com a comunidade e, por isso, essa grande quantidade de pessoas todas as noites — avalia Néspolo.

Expectativa de movimentação no comércio

Outra expectativa criada é que a movimentação gerada pelas atrações de Natal possam refletir no comércio. Durante o dia, conforme os lojistas, ainda não há como avaliar se um aumento na circulação é resultado desses atrativos ou se é por conta das promoções de Black Friday e Natal.

Vanessa Prado, do Quiosque da Yasmin. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Contudo, a iniciativa é avaliada como positiva. Em alguns casos, na prática, já existe um reflexo. No Quiosque da Yasmin, que vende churros, cachorro-quente e crepes, as vendas aumentaram durante a noite. Vanessa Prado, 30, e a mãe, Neura Lemos, 59, até decidiram ampliar o horário de atendimento.

— Ela fica até uma hora da manhã, porque deu bastante movimento, bastante pessoas na rua, e ficou lindo. Para nós que trabalhamos na rua é bastante movimento e é melhor, porque estava bem caído. Isso chama bastante — observa Vanessa.

Fabiana Maciel, da Mobitech. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na Mobitech, especializada em equipamentos e acessórios para celulares, a proprietária Fabiana Maciel conta que o túnel de LED também proporciona mais segurança. A loja pensa até em aproveitar a circulação que é gerada durante a noite:

— Ficamos mais motivados a ficar abertos até mais tarde, por questão de segurança, e eu acredito que o público também vai circular mais, vai ficar mais à vontade para passear. Acredito também que a Black Friday vai ser um sucesso neste ano, porque a cada ano vem crescendo mais.

Gislaine Suzin, da Use Cazo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Nas ruas transversais à Avenida Júlio, o sentimento é o mesmo. Gislaine Suzin, proprietária da Use Cazo, apontou que durante a montagem da decoração houve uma redução de movimento por conta dos bloqueios gerados no trânsito. Porém, agora existe uma expectativa para melhora das vendas.

— Para nós até então atrapalhou um pouco. De repente, agora que eles inauguraram, retome o movimento — avalia Gislaine, adicionando que no feriadão da Consciência Negra houve melhora no movimento.