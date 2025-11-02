Cemitérios de Caxias do Sul registram cerca de 150 mil visitantes entre sábado e domingo de Finados

O total de visitas é referente aos dois cemitérios de Caxias do Sul. Ícaro de Campos / Divulgação

Entre o sábado (1º) e o domingo de Finados (2), os dois principais cemitérios de Caxias do Sul, localizados nos bairros Marechal Floriano e Rosário, registraram aproximadamente 150 mil visitantes. O levantamento foi feito pela Guarda Civil (GM).

Durante a manhã e a tarde do final de semana, também foram realizadas missas em diversas localidades. No Memorial Crematório São José e Cemitério Santos Anjos, as cerimônias foram conduzidas pelos padres Leonardo Pereira, Jairo e Jaime Gusberti e pelo frei Jaime Bettega.

Missas foram realizadas nos cemitérios da cidade. Ícaro de Campos / Divulgação

No Memorial Crematório São José, também foi promovida a campanha "Colabore com a Vida", que convidou o público a doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.

R$ 90 mil em flores

Cada florista arrecadou cerca de R$ 6 mil cada durante os dois finais de semana. Ícaro de Campos / Divulgação

Durante a última semana, a venda de flores aumentou 40% nas floriculturas da cidade. Mas sempre há quem deixa para comprar no momento da visita. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Urbanismo, dos 15 floristas que estavam autorizados a comercializar nos dois cemitérios públicos, cada um faturou uma média de R$ 6 mil, totalizando um aproximado de R$ 90 mil.