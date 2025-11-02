Geral

Saudade dos entes queridos
Notícia

Cemitérios de Caxias do Sul registram cerca de 150 mil visitantes entre sábado e domingo de Finados

Os dados são da Guarda Civil (GM). Floristas também lucraram aproximadamente R$ 90 mil durante o final de semana 

Renata Oliveira Silva

