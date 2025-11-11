Caxias sedia, no dia 22, o Festival Internacional do Churrasco; ingressos estão à venda

O evento reúne chefs de diversas regiões. André Ávila / Agencia RBS

O Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, receberá o Festival Internacional do Churrasco no sábado (22). O evento vai reunir chefs de diversas regiões e vai oferecer uma experiência de degustação de carnes premium e exóticas, além de feira de negócios e espaço infantil.

O Expochurrasco ocorrerá das 10h às 18h e a área da gastronomia funcionará das 12h às 16h, com open food. O público poderá aproveitar também atrações musicais, chimarródromo, espaço de vinícolas, exposição de carros antigos e estandes de expositores de parceiros exclusivos do evento.