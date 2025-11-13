Geral

Caxias do Sul tem 61 mil pedidos na fila de espera para consultas com especialistas pelo SUS

A dermatologia e a oftalmologia lideram o ranking, com 8 mil e 7 mil pessoas, respectivamente. O funcionamento pleno da telemedicina, a realização de mutirões e a convocação de médicos aprovados no último concurso estão entre as estratégias previstas pela SMS para vencer a demanda histórica

Alana Fernandes

