Caxias do Sul receberá ações itinerantes da apresentação "O Grande Espetáculo de Natal", com a Kombi da Unimed Serra Gaúcha, neste fim de semana

Caxias do Sul receberá, neste fim de semana, dias 15 e 16, as ações itinerantes d'O Grande Espetáculo de Natal, com sua trupe circulando a bordo da Kombi da Unimed Serra Gaúcha, em diferentes pontos da cidade.

No sábado (15), a trupe estará na Praça das Feiras, às 10h, durante a Feira Ecológica, seguindo para o Ecoparque, às 14h, e para o Jardim Botânico, às 15h. Já no domingo (16) é a vez da Lagoa do Rizzo, Praça CEU, no bairro Cidade Nova, e Pavilhões da Festa da Uva receberem o espírito natalino, respectivamente às 14h, 15h e 16h.

A iniciativa, inspirada no universo de Peter Pan, faz parte das atividades que antecedem a realização da 9ª edição do espetáculo natalino, nos dias 29 e 30 de novembro, em frente à Casa Magnabosco. O evento é gratuito.

O projeto é uma parceria entre O Grande Espetáculo de Natal e a Unimed Serra Gaúcha. Em caso de chuva, a programação do dia será cancelada.

Confira o cronograma da ação

Sábado (15)

10h: Praça das Feiras (Feira Ecológica)

Praça das Feiras (Feira Ecológica) 14h: Ecoparque

Ecoparque 15h: Jardim Botânico

Domingo (16)