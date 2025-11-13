Geral

Saúde dos olhos
Notícia

Casos de conjuntivite aumentam 37% em Caxias do Sul em 2025 em comparação com o ano passado

De janeiro a outubro, foram 3,3 mil atendimentos, superando o total de casos de 2024; saiba quais os sintomas e como se proteger

Pablo Ribeiro

