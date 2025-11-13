Casos de conjuntivite aumentam 37% em Caxias do Sul em 2025 em comparação com o ano passado

Vermelhidão na parte branca (esclera) é um dos sintomas. andrei310 / stock.adobe.com

Caxias do Sul registra aumento de 37% nos casos de conjuntivite em relação a 2024, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). De janeiro a outubro deste ano, o município registrou 3,3 mil atendimentos nas unidades básicas de saúde (UBSs) e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte, frente a 2,4 mil no mesmo período de 2024 – em todo o ano passado, foram 2,9 mil.

De acordo com o levantamento do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), o número de atendimentos registrados por meio do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGSS) praticamente triplicou entre junho e outubro deste ano, alcançando o pico de 697 notificações em outubro — o maior índice de todo o período analisado, que compreende de janeiro de 2024 a outubro de 2025.

Após um início de ano com números relativamente estáveis — de 180 a 205 casos mensais entre janeiro e maio de 2025 —, o aumento começou a ser notado em junho, quando os atendimentos chegaram a 220. A escalada seguiu de forma acentuada nos meses seguintes, passando para 670 em setembro e culminando nos quase 700 casos de outubro.

O comportamento contrasta com a tendência observada em 2024, quando os registros se mantiveram abaixo de 350 casos mensais, com um dos menores índices em abril daquele ano (51 casos).

Possíveis causas

A médica infectologista da SMS, Anelise Kirsch, explica que o aumento expressivo de casos de conjuntivite neste segundo semestre de 2025 se deve a uma combinação entre maior facilidade de contágio do vírus circulante e falhas nas medidas de precaução por parte da população.

— As conjuntivites são causadas por vírus ou bactérias, principalmente, e a taxa de contágio também depende da virulência do agente com que estamos lidando. Então, provavelmente estamos lidando com alguma cepa um pouco mais virulenta, com contágio um pouco mais fácil. Somado a isso, há uma dificuldade nas medidas de bloqueio — tanto por pessoas que não estão infectadas, que acabam tocando os olhos sem a higiene necessária, quanto pelas que estão doentes e acabam disseminando mais o patógeno — afirmou Anelise.

A infectologista observa que a primavera é, historicamente, o período de maior incidência devido à alta concentração de pólen e outros alérgenos no ar.

Outro fator que contribui para a disseminação é a redução inadequada do tempo de afastamento de profissionais infectados, especialmente em áreas sensíveis.

— A conjuntivite dura de sete a 10 dias, e esse período deve ser respeitado. Mas ainda vemos pessoas que recebem apenas um ou dois dias de afastamento. Isso é um problema em áreas como saúde e educação, porque esses profissionais estão em contato com grupos vulneráveis — enfatizou.

Segundo a médica, a maior parte dos registros recentes é de conjuntivite viral, que tende a ser autolimitada e raramente provoca complicações.

— A conjuntivite viral melhora entre sete e 10 dias, mesmo sem tratamento. É muito contagiosa e geralmente causada por vírus respiratórios. Já a bacteriana é menos frequente, mas pode gerar mais secreção e, em poucos casos, complicações mais graves — explicou.

Apesar do aumento expressivo de notificações, a médica descarta a classificação de “surto” em nível populacional.

— O surto é considerado dentro de uma população específica, como uma turma de escola, por exemplo. O que temos é um aumento de casos, não um surto generalizado. Conjuntivite não demanda isolamento em massa — esclareceu.

Sintomas mais comuns

A infectologista reforça que a conjuntivite é facilmente identificável por seus sinais característicos:

Sensação de coceira nos olhos;

Vermelhidão na parte branca (esclera);

Inchaço leve nas pálpebras;

Sensação de areia ou corpo estranho nos olhos;

Produção de secreção, especialmente na forma bacteriana;

Lacrimejamento e irritação, sem alteração da visão.

— A conjuntivite não causa alteração da acuidade visual. A pessoa segue enxergando bem, mas com essa irritação e sensação de corpo estranho — destacou Anelise.

Cuidados e prevenção

Para conter a disseminação, a médica reforça hábitos simples, mas essenciais de higiene e prevenção:

Lavar as mãos com frequência, antes e depois de tocar os olhos;

Utilizar álcool 70% ou água e sabão para higienização das mãos;

Evitar coçar os olhos sem lavar as mãos;

Não compartilhar toalhas, fronhas, maquiagens e objetos pessoais;

Separar toalhas de rosto e banho dentro de casa;

Limpar maçanetas e torneiras com mais frequência;

Evitar beijos e contatos próximos enquanto durar a infecção.

— Como o olho lacrimeja e há secreção, a pessoa acaba tocando com mais frequência. É preciso lembrar de higienizar as mãos imediatamente depois. Assim evitamos espalhar o vírus ou a bactéria no ambiente e proteger quem convive próximo — alertou.

Quando procurar atendimento

Em caso de sintomas, o primeiro passo é buscar orientação na rede básica de saúde.

— A pessoa deve procurar a UBS e ser avaliada pelo médico clínico. Em casos com alteração da acuidade visual, aí deve-se procurar um oftalmologista — concluiu a médica.