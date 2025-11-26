Casa da família fica na beira da estrada onde menina foi atropelada em Antônio Prado

Via é um acesso rural, sem iluminação pública. Porthus Júnior / Agencia RBS

A Polícia Civil busca imagens e depoimentos para esclarecer as circunstâncias do atropelamento que resultou na morte de uma menina de um ano e sete meses na noite de terça-feira (25), em Antônio Prado. O caso é investigado como homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar.

Segundo o delegado Luciano Righes Pereira, responsável pelo inquérito, a mãe contou que brincava com a criança em frente à casa da família, na beira da estrada de chão, quando a menina saiu correndo repentinamente e foi atingida por um caminhão que passava pelo local. O acidente aconteceu na localidade de Capela 2 de Julho, no interior do município.

Leia Mais Menina que morreu ao ser atropelada por caminhão em Antônio Prado brincava na beira da estrada com a mãe

O motorista prestou socorro, permaneceu no local e teve o teste do bafômetro zerado. O caminhão, que transportava frutas, foi apreendido para realização de perícias complementares.

A Polícia Civil aguarda os laudos para determinar se havia falha mecânica, velocidade incompatível ou qualquer outro fator que possa ter contribuído para o atropelamento. Além da análise mecânica, o tacógrafo será examinado para verificar a velocidade no momento do acidente. A perícia será feita por equipes do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Porto Alegre.

O delegado destaca que a via é um acesso rural, sem iluminação pública.

— É uma estrada de chão, um acesso a propriedades rurais. À noite, a iluminação é apenas a das casas. Pelas fotos que recebemos, era um local escuro e sem sinalização como a de áreas urbanas — afirma.