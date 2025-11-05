Cantata de Natal da CIC, em Caxias do Sul, terá shows com repertório de música brasileira e latino-americana 

A apresentação será do Coros do Moinho. Marcos Cardoso / Agencia RBS

A Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul lançou, nesta quarta-feira (5), a programação da 3ª Cantata de Natal. O evento, organizado pela diretoria de Cultura e Educação e pela de Turismo, será no dia 4 de dezembro, às 20h, no estacionamento da entidade, com entrada gratuita, e a apresentação será do Coros do Moinho.

O concerto tem direção artística e regência de Cristiane Ferronato e o tema será Festejo de Natal, com a proposta de entrelaçar elementos da cultura popular brasileira e latino-americana. Ao todo, serão cerca de 50 integrantes dos coros juvenil e infantojuvenil, com idades entre nove e 29 anos.

Segundo Cristiane, a inspiração veio do desejo de revisitar antigas celebrações natalinas, que uniam canto, dança e fé em torno do nascimento de Jesus, incorporando referências dos cordões pastoris e das festas de reis, manifestações populares de origem ibérica e que, no Brasil, ganharam novas cores, ritmos e sotaques regionais.

Ao todo, serão apresentadas 12 canções, sendo oito delas arranjadas ou adaptadas especialmente para esta edição, em composições que transitam entre o erudito e o popular, mesclando música coral e instrumental. Conforme Cristiane, o concerto deverá durar até uma hora.

Da esquerda para a direita: Cristiane Ferronato e Karine Silva do Coros do Moinho, e a Shirlei Omizzolo, diretora de Cultura e Educação da CIC. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Os arranjos para o Festejo foram feitos, em sua maioria, pelo músico Alexandre Fritzen, que também assina uma composição inédita para o Festejo. Outras canções são de arranjo de Teco Galati, Manuel Abreu e Marisa Fonterrada. A narração e as intervenções teatrais do ator Cristian Beltrán conectarão músicos e plateia, com o personagem Ekeko.

— Será conduzido com muita ludicidade e profundidade, que é o que um evento de Natal incita: é esperança, renovar as energias, revisitar os caminhos que trilhamos e queremos trilhar a partir dos encontros que temos — explica Cristiane.

A expectativa, de acordo com Shirlei Omizzolo, diretora de Cultura e Educação da CIC, é de que o evento supere o público de 600 pessoas do ano passado. O Papai Noel também marcará presença do evento para encantar as crianças. Em caso de chuva, a atração será transferido para o restaurante da entidade.