Geral

Programe-se
Notícia

Canela espera receber dois milhões de visitantes até janeiro com a programação de Natal

A agenda se inicia oficialmente no dia 20 de novembro, juntamente com as atividades artísticas. A Casa do Papai Noel, no entanto, abre as portas nesta quinta-feira (6), na Praça do Sonho, a João Corrêa

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS