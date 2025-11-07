Canela espera receber dois milhões de visitantes até janeiro com a programação de Natal

Espetáculo Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel é uma das atrações confirmadas. Halder Ramos / especial

Entre novidades e atrações já consolidadas, a 38ª edição do Sonho de Natal de Canela espera receber 2 milhões de visitantes até 18 de janeiro. A programação se iniciou no último dia 30 de outubro, mas as celebrações artísticas começam no dia 20 de novembro, quando ocorrerá a abertura oficial do evento em um multipalco instalado na Praça João Corrêa (Praça do Sonho). Ao todo, serão 250 atividades gratuitas.

Segundo o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, a montagem da decoração natalina ainda está em andamento na cidade, e tudo estará pronto até o dia 10. Nesta quinta-feira (6), por exemplo, será aberta a Casa do Papai Noel na Praça do Sonho, das 14h às 18h30min. A atração funcionará até o dia 18 de janeiro.

— Canela vai surpreender, vai ser muito bonita. E a nossa estrutura é muito bonita, estamos melhores de restaurantes, muitas novas empresas abriram no Centro, o turismo quem faz é o empresário, nós fazemos o evento, mas quem mantém o turista na cidade é o comércio, a loja, o restaurante, o hotel. Isso está melhorando muito, e o turista tem permanecido mais nas ruas centrais — afirma o prefeito.

Uma das novidades para esta edição é a Aldeia do Sonho, espaço criado para centralizar e organizar as vivências do público. A estrutura fica atrás da Casa de Pedra, planejada para dar um novo uso à Rua Serafim Dias. No local, as casinhas coloridas da Associação Canelense de Artesãos se integram às de madeira dos artesãos credenciados. Por lá, artistas também irão se apresentar em um coreto, decorado para se misturar às luzes, cores e formas natalinas que ambientam o evento, além de uma área de gastronomia estar à disposição do público nos momentos de maior movimento. A visitação é das 10h às 20h.

Entre as atrações artísticas que se iniciam no dia 20, estão espetáculos musicais como “Celebration” e “Christmas in Concert”, show com Star Beatles, musical com O Som do Vento, Orquestra de Metais, teatro de bonecos, stand-up comedy, dentre outros que acontecerão na Praça João Corrêa.

Das mais tradicionais ações da Região das Hortênsias durante o Natal, o Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, que ocorre em Canela, já tem datas confirmadas. A atração ocorrerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro (sextas-feiras e sábados); de 19 a 23 de dezembro (de sexta até terça-feira, antevéspera de Natal); e de 25 a 30 de dezembro (de quinta a terça-feira); fechando a temporada em janeiro, de 1º a 4. O início será sempre às 21h, exceto no dia 28 de dezembro, quando será realizado às 22h, em razão do show do Grupo Rodeio.

— Cada dia da descida do Papai Noel é em torno de cinco a 10 mil pessoas que visitam Canela, tem sempre muito movimento. Terão os desfiles artísticos na cidade e apresentações nos parques, todos estão decorados com o tema natalino. São mais de 50 parques e museus — explica o prefeito.

Uma atração inédita neste ano será o Festival do Panetone, entre os dias 20 e 23, na praça João Corra. Serão seis expositores que comercializarão sabores tracionais, gourmets e até salgados. Durante os dias do evento, haverá atrações no multipalco.

Programação artística a partir de 20 de novembro

20 de novembro – quinta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 17h – Chico Santo (Duo), no Coreto/Aldeia do Sonho

– Chico Santo (Duo), no Coreto/Aldeia do Sonho 19h30min – Abertura oficial do Sonho de Natal, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Abertura oficial do Sonho de Natal, na Praça João Corrêa/Multipalco 20h – Orquestra de Teutônia, na Praça João Corrêa/Multipalco

21 de novembro – sexta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 11h – Mahana, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Mahana, no Coreto/Aldeia do Sonho 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 16h – Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho 17h – Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa/Multipalco 17h30min – Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal” com Marcelo Soccol, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal” com Marcelo Soccol, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela

– Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela 20h – Espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler, na Praça João Corrêa/Multipalco

22 de novembro – sábado

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 11h – Briza Rock, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Briza Rock, no Coreto/Aldeia do Sonho 12h30min – Show Candy Bellotto, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Show Candy Bellotto, na Praça João Corrêa/Multipalco 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho

– O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho 16h – Show Big Hits, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Show Big Hits, na Praça João Corrêa/Multipalco 17h30min – Teatro com “Carlão, o Boneco”, Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Teatro com “Carlão, o Boneco”, Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela

– Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais de Canela 20h – Show musical Noellas, na Praça João Corrêa/Multipalco

23 de novembro – domingo

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 22h – Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco 9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 11h – Instrumental Best Dream, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Instrumental Best Dream, no Coreto/Aldeia do Sonho 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – Ricardo Leitão (Banda), no Coreto/Aldeia do Sonho

– Ricardo Leitão (Banda), no Coreto/Aldeia do Sonho 16h – Especial de Natal com Fernando Luzs, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Especial de Natal com Fernando Luzs, na Praça João Corrêa/Multipalco 17h – Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho 20h – Cinnamon Christmas Songs, Jazz Cinnamon, na Praça João Corrêa/Multipalco

24 de novembro – segunda-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

25 de novembro – terça-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

26 de novembro – quarta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato

27 de novembro – quinta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 19h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – Karolin Acordeonista, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Karolin Acordeonista, no Coreto/Aldeia do Sonho 17h – Bruno Quadrado, no Coreto/Aldeia do Sonho

28 de novembro – sexta-feira

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – Luiz Terra, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Luiz Terra, no Coreto/Aldeia do Sonho 16h30min – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

– Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas 17h30min – Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Atração lúdica Bimbalhos Natalinos, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela)

– Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela (Ruas centrais de Canela) 20h – Espetáculo musical “Celebration”, na Praça João Corrêa/Multipalco

29 de novembro – sábado

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 22h – Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, na Feira de Artesanato 10h – Alexandre Alves, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Alexandre Alves, no Coreto/Aldeia do Sonho 11h – Show musical Lady Boots, na Praça João Corrêa/Multipalco

– Show musical Lady Boots, na Praça João Corrêa/Multipalco 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 14h – O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho

– O Natal de Anelise, Os segredos da árvore de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho 15h – Travellin Band, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Travellin Band, no Coreto/Aldeia do Sonho 16h30min – Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas

– Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” (Paradinha), na saída da Igreja até final da Av. Osvaldo Aranha no entroncamento com a R. Getúlio Vargas 17h30min – Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha, no Coreto/Aldeia do Sonho 19h – Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas Ruas centrais de Canela

– Desfile dos parques temático e atrativos turísticos de Canela, nas Ruas centrais de Canela 20h – Tenor Giovanni Marquezeli e o Espírito de Natal, na Praça João Corrêa/Multipalco

30 de novembro – domingo

Decoração Urbana nas principais ruas da cidade

9h às 21h – Fornos de Canela, na Praça do Sonho

– Fornos de Canela, na Praça do Sonho 10h às 20h – Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato

– Aldeia do Sonho, Feira de Artesanato 10h – O Tempo e a Menina, Estátuas Vivas, Uma História de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho

– O Tempo e a Menina, Estátuas Vivas, Uma História de Natal, no Coreto/Aldeia do Sonho 11h – Briza Rock, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Briza Rock, no Coreto/Aldeia do Sonho 14h às 18h30min – Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho

– Casa do Papai Noel, na Praça do Sonho 15h – 1979 Rock Band, no Coreto/Aldeia do Sonho

– 1979 Rock Band, no Coreto/Aldeia do Sonho 17h – Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal”, com Marcelo Soccol, no Coreto/Aldeia do Sonho

– Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal”, com Marcelo Soccol, no Coreto/Aldeia do Sonho 20h – Cinnamon Christmas Songs, Jazz Cinnamon, na Praça João Corrêa/Multipalco