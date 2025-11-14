Campanha pelo fim da violência contra a mulher será lançada em Caxias do Sul na próxima semana

O Instituto Rosa Del Este participará da 5ª Caminhada pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na próxima quarta-feira (19), o Instituto Rosa Del Este lançará, em Caxias, a campanha A Rosa Contra a Violência, que integra os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A ação tem como objetivo fortalecer o acolhimento e a reconstrução de vidas de mulheres vítimas de violência doméstica, além de sensibilizar a comunidade.

O lançamento oficial será às 14h, no UCS Cinema, durante a exibição do documentário Eu, Dona de Mim, produzido pela Casa Vitória de Canela e dirigido por Carla Pfeifer, que apresentará histórias reais e depoimentos de mulheres e profissionais que atuam na prevenção e no combate à violência doméstica. Após, ocorrerá uma roda de conversa com a psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi, e Silvana Patzinger, produtora do documentário.

Durante o período de campanha, a entidade realizará palestras, rodas de conversa e oficinas voltadas às mulheres atendidas pelo instituto. As atividades abordarão temas como autoestima, autonomia financeira, direitos, autocuidado e fortalecimento emocional, estimulando recomeços e redes de apoio.

No dia 30 deste mês, o Instituto Rosa Del Este participará da 5ª Caminhada pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas, com saída às 9h, da prefeitura de Caxias.

Na mesma data haverá um almoço beneficente no CTG Galpão Prazer de Gaúcho (Rua José Geraldo Basso, 184, em Ana Rech). Os ingressos custam R$ 70 (adulto) e R$ 35 (infantil) e podem ser adquiridos no WhatsApp (54) 3067-0355.

Durante o evento, será apresentada a exposição Sapatos Vermelhos, instalação artística composta por pares de sapatos femininos pintados de vermelho. Cada par representa a ausência de uma mulher vítima de feminicídio.

Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção dos atendimentos oferecidos pelo Instituto, que atualmente acompanha 82 mulheres e seus familiares. A entidade oferece suporte psicológico, social e jurídico, práticas integrativas reconhecidas pelo SUS, oficinas de arte, culinária e artesanato, além de doações de alimentos, itens de higiene e mobiliário.