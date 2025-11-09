Caminhonete de homem desaparecido é encontrada submersa em rio de São José dos Ausentes

Ranger foi encontrada em São José dos Ausentes. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Uma caminhonete Ford Ranger foi localizada na manhã deste domingo (9) no Rio Capivaras, em São José dos Ausentes. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria, o veículo pertence a um homem que está desaparecido desde a noite de sexta (7).

Augusto Rauber da Silva, 21 anos, foi visto pela última vez quando deixou Jaquirana, cidade na qual seria morador. Ele iria a Criciúma (SC) e o último contato dele teria sido feito em São José dos Ausentes.

Segundo os bombeiros, a Ranger estava submersa a cerca de 700 metros de uma ponte na localidade da Várzea.