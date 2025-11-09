Caminhonete de homem desaparecido é encontrada submersa em rio de São José dos Ausentes

Uma caminhonete Ford Ranger foi localizada na manhã deste domingo (9) no Rio Capivaras, em São José dos Ausentes. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria, o veículo pertence a um homem que está desaparecido desde a noite de sexta (7).
Augusto Rauber da Silva, 21 anos, foi visto pela última vez quando deixou Jaquirana, cidade na qual seria morador. Ele iria a Criciúma (SC) e o último contato dele teria sido feito em São José dos Ausentes.
Segundo os bombeiros, a Ranger estava submersa a cerca de 700 metros de uma ponte na localidade da Várzea.
As buscas pelo homem estão sendo feitas por uma equipe dos bombeiros de Vacaria, moradores da área e voluntários de Jaquirana. Drones também são utilizados na ação.