Homem morre em acidente envolvendo três veículos na Rota do Sol

Correção: o homem que morreu era condutor do Citroen Picasso e não de um caminhão, como publicado entre 10h42min e 14h13min desta segunda-feira (03). O texto já foi corrigido.

Um homem de 51 anos, identificado como Marcos Antônio Trombim dos Santos, morreu em um acidente envolvendo três veículos na RS-486, a Rota do Sol, em Itati. A ocorrência foi registrada por volta das 5h10min desta segunda-feira (3), no km 29 da rodovia estadual. Ele era condutor de um Citroen Picasso e natural de Santa Catarina.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um caminhão Mercedes-Benz L/1318 trafegava no sentido Litoral–Serra quando foi ultrapassado pelo Citroën Picasso e, logo em seguida, por outro caminhão Mercedes-Benz Axor, que realizava também uma ultrapassagem no mesmo sentido. Por motivos ainda desconhecidos, ocorreu a colisão entre os veículos.

