Caminhão e Maria Fumaça colidem em Garibaldi

Um caminhão e a Maria Fumaça, trem turístico da Serra, colidiram na tarde desta sexta-feira (7), em Garibaldi. O acidente aconteceu em um cruzamento no bairro Tamandaré. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Giordani Turismo, operadora da Maria Fumaça — Trem do Vinho, a colisão aconteceu durante a realização de um passeio.

A empresa afirma que o trem trafegava normalmente pela linha férrea, com velocidade reduzida e utilizando todos os avisos sonoros obrigatórios, conforme os protocolos de segurança previstos para a operação.

Segundo nota da Giordani Turismo, o passeio seguiu normalmente após o atendimento do acidente.