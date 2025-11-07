Caminhão e Maria Fumaça colidem em Garibaldi

Um caminhão e a Maria Fumaça, trem turístico da Serra, colidiram na tarde desta sexta-feira (7), em Garibaldi. O acidente aconteceu em um cruzamento no bairro Tamandaré. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a Giordani Turismo, operadora da Maria Fumaça — Trem do Vinho, a colisão aconteceu durante a realização de um passeio.
A empresa afirma que o trem trafegava normalmente pela linha férrea, com velocidade reduzida e utilizando todos os avisos sonoros obrigatórios, conforme os protocolos de segurança previstos para a operação.
Segundo nota da Giordani Turismo, o passeio seguiu normalmente após o atendimento do acidente.
"A Giordani Turismo reforça que todos os procedimentos de segurança foram seguidos rigorosamente e que a prioridade absoluta da empresa é a integridade dos passageiros e colaboradores", concluiu a nota.