Caminhão com mais de R$ 11 mil em multas vencidas é recolhido em Caxias

A Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), em parceria com a Brigada Militar, realizou, na manhã desta quarta-feira (12), em Caxias, uma blitz com foco em veículos de carga. A ação foi na Avenida Rubem Bento Alves, no bairro Interlagos, entre as 8h e 11h20min.

Ao todo, 94 caminhões foram abordados, sendo 20 veículos autuados e 27 infrações registradas. Entre as irregularidades identificadas, um caminhão com R$ 11.796 em multas vencidas foi removido ao depósito. Além disso, foram autuados um condutor com CNH de categoria diferente da exigida para o veículo; um motorista com CNH suspensa que não realizou o curso de reciclagem e dois condutores com exame toxicológico vencido.