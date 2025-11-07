Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas ocorrerá no dia 30, em Caxias

No dia, é recomendado que os participantes vistam roupas nas cores laranja ou branca. Porthus Junior / Agencia RBS

A 5ª edição da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, ocorrerá no dia 30, a partir das 9h, com concentração em frente da prefeitura de Caxias do Sul. A ação é aberta e contará com a presença de representantes de órgãos que atuam na defesa da mulher.

No dia, é recomendado que os participantes vistam roupas nas cores laranja ou branca. Haverá distribuição de camisetas, frutas e água.

Neste ano, a Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas em Caxias do Sul, tem a realização conjunta com a Prefeitura Municipal por meio das Coordenadorias da Mulher, do Idoso, da Criança e Adolescente e Igualdade Racial. O apoio é do Instituto Rosa Del Este e Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Caxias do Sul.

Sobre o Mulheres do Brasil

O Grupo Mulheres do Brasil é um movimento nacional fundado pela empresária Luiza Helena Trajano, em 2013, que reúne mais de 136 mil mulheres no Brasil e no mundo. A missão é engajar a sociedade na conquista de melhorias para o país, eliminando desigualdades de gênero, raça e condição social.