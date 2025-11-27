Geral

Café da manhã com o Papai Noel, no Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, começa na próxima segunda; saiba como participar 

Ação acontecerá de 1° a 24 de dezembro, na praça de alimentação, das 9h30min às 10h30min. Para participar é necessário agendar previamente, já que as vagas são limitadas 

Pioneiro

