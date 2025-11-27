Café da manhã com o Papai Noel, no Prataviera Shopping, em Caxias do Sul, começa na próxima segunda; saiba como participar 

Papai Noel irá receber as famílias e crianças das 9h30min às 10h30min. Patrícia Fagundes / Divulgação

A partir da próxima segunda-feira (1°) o Prataviera Shopping e a Doce Docê iniciam uma ação que aproxima o público da figura mais emblemática do Natal: o café da manhã com o Papai Noel. A ação segue até o dia 24 de dezembro, de segunda a sábado, das 9h30min às 10h30min, na praça de alimentação do shopping.

Para participar da experiência é necessário agendar o dia pelo WhatsApp (54) 99953-1669. Isso porque apenas cinco mesas ficarão disponíveis por manhã. O valor por participante é de R$ 25. O formato reduzido foi planejado justamente para permitir aos participantes mais proximidade com o bom velhinho e garantir a interação.

Três opções de cardápio estarão disponíveis para os participantes. São elas: muffin e suco (laranja ou uva); pão de queijo, café com leite e brigadeiro de colher; folhado ou pastel de nata ou pão de queijo, suco (laranja ou uva) e brigadeiro branco ou ao leite. As crianças participantes da ação irão receber bolas natalinas exclusivas do do Prataviera Shopping.

A ação do café da manhã com o Papai Noel integra a programação natalina do shopping, que neste ano tem como tema “Brilhe sua estrela nesse Natal”. A cada R$ 300 em compras feitas no espaço, os clientes receberão um cupom para participar de 10 sorteios de R$ 2 mil cada.

Os prêmios serão entregues em vale-compras para serem utilizados nas lojas participantes do Prataviera. As notas fiscais podem ser trocadas no segundo andar do shopping, onde está localizado o balcão da promoção. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

Shopping aberto aos domingos

Durante o mês de dezembro, o shopping também funcionará em três domingos: nos dias 7, 14 e 21. A praça de alimentação abre das 11h às 18h e as lojas das 13h às 18h. Os clientes que registrarem suas compras nos domingos ganharão uma bola personalizada na hora.

No dia 24 de dezembro, o Prataviera abre das 9h às 18h e, no dia 31, atende das 9h às 15h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro o shopping estará fechado.

SERVIÇO: