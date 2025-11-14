Cães e gatos poderão ser microchipados gratuitamente em ação da prefeitura neste sábado

No dia, serão aplicados até 300 microchips. Enzo Manfron / Divulgação

A Ecofest, que ocorre neste final de semana no Ecoparque, em Caxias, terá uma novidade: a microchipagem gratuita de cães e gatos realizada pelo Departamento de Proteção Animal (DPA) da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). Serão instalados, no sábado (15), até 300 microchips.

A microchipagem é um método seguro e permanente de identificação do animal. O microchip, segundo a prefeitura, armazena informações essenciais, como nome do tutor, endereço, telefone para contato, além de dados do cão, incluindo raça, cor do pelo e indicação se é castrado ou não.

Em caso de desaparecimento ou resgate desses animais, essas informações permitem uma identificação rápida e precisa, aumentando significativamente as chances de retorno do animal ao seu lar. Todos os dados ficam registrados no banco de dados da Secretaria do Meio Ambiente.

O implante do microchip é um procedimento realizado por um médico veterinário, utilizando uma seringa especial, muito parecida com as de vacina, para aplicar a pequena cápsula logo abaixo da pele, na região da nuca do animal. A aplicação não exige anestesia e costuma causar apenas um leve desconforto, semelhante a uma vacinação.