Cachorro é resgatado de situação de maus-tratos em Bento Gonçalves

O animal foi localizado em situação de desnutrição e com ferimentos no corpo GCM / Divulgação

Um cachorro, vítima de maus-tratos, foi resgatado de uma residência em Bento Gonçalves na tarde deste sábado (1º). A tutora não se encontrava no local na hora do flagrante.

Conforme as informações, a ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) juntamente com a prefeitura, através do Departamento do Bem-Estar Animal (Bentopet), após uma denúncia anônima. Ao chegarem no local, encontraram o animal em condições de desnutrição e com infecções pelo corpo.