Cachorro amarrado em terreno baldio e com pata quebrada é resgatado por bombeiros em Caxias do Sul

Animal recebeu o nome de Comandante e segue internado em hospital veterinário; ONG pede ajuda para custear tratamento

Pablo Ribeiro

