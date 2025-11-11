Cachorro amarrado em terreno baldio e com pata quebrada é resgatado por bombeiros em Caxias do Sul

Animal recebeu o nome de “Comandante” e segue internado em hospital veterinário. Bombeiros / divulgação

Na noite de segunda-feira (10), um cachorro da raça pitbull foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Caxias do Sul após ser encontrado amarrado em um terreno baldio no bairro Pedancino. O animal apresentava diversas escoriações pelo corpo e uma das patas quebrada.

De acordo com informações divulgadas pela ONG Sem Raça Definida (ONG SRD), a entidade recebeu uma denúncia informando que o cão estava abandonado e ferido. A equipe dos bombeiros foi acionada por volta de 21h30min e realizou o resgate considerado delicado devido ao estado de vulnerabilidade do animal.

Após o resgate, o cão — que agora recebeu o nome de Comandante — foi encaminhado ao Hospital Veterinário Petlândia, onde permanece internado. De acordo com o laudo veterinário, além da fratura na pata, o cão também apresentava desgaste em alguns dentes, desidratação leve, duas cicatrizes na região lombar e olho direito esbranquiçado, o que sugere-se uma lesão crônica.

Segundo a ONG, ele passará por tratamento e possivelmente por uma cirurgia para a recuperação.

A presidente da ONG SRD, vereadora Andressa Mallmann, informou que um boletim de ocorrência foi registrado no início da tarde desta terça-feira (11):

— Ele ficará sob a responsabilidade da ONG até que possamos encontrar uma adoção responsável.