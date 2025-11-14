Busca por auxílio passagem, programa destinado a pessoas em situação de rua, cresce quase 60% em Caxias do Sul 

É preciso passar por uma entrevista técnica antes de receber a concessão. Flávio Jeske / FAS / Divulgação

Benefício disponível para a população em vulnerabilidade social em Caxias do Sul, a pessoas em situação de rua, o auxílio passagem, fornecido pela Fundação de Assistência Social (FAS), teve aumento de procura em 2025. Nos primeiros 10 meses do ano, foram 611 concessões, enquanto em todo o ano passado foram 456. Quando comparado o período de janeiro a outubro, a elevação foi de 58,7% — em 2024, foram 385 passagens no mesmo recorte.

A diretora de Proteção Social Especial de Média Complexidade da FAS, Cristiane Oliboni, afirma que o aumento pode ser justificado por mudanças na regra da concessão. Inicialmente, o programa custeava os deslocamentos apenas para outras cidades do Rio Grande do Sul. Porém, desde 2024, e para tornar o serviço mais efetivo e com melhores resultados, que, sgundo a prefeitura, incluem resgate da autonomia e de reinserção social, as regras foram alteradas, possibilitando a concessão de passagens também para fora do Estado.

— Os benefícios do programa são notados em vários aspectos. Do ponto de vista humanitário, uma pessoa que até então estava vivendo nas ruas, tem a oportunidade de retornar ao convívio familiar, resgatando e fortalecendo vínculos afetivos — resume.

Cristiane ainda explica que para ter direito ao benefício é necessário passar por uma avaliação técnica, feita por entrevista. Segundo ela, é preciso comprovar vínculos com o local de destino, seja por laços familiares ou de amizade, e até mesmo possibilidades profissionais. Além disso, é necessário comprovar que não há condições de comprar a passagem.

— Não é simplesmente colocar a pessoa no ônibus e dizer tchau. Precisamos entender a situação da família ou indivíduo naquele momento — explica Cristiane, que ainda ressalta que o deslocamento é uma opção voluntária da pessoa, motivada pela sua vontade de abandonar as ruas.