Geral

Em comparação com o ano passado
Notícia

Busca por auxílio passagem, programa destinado a pessoas em situação de rua, cresce quase 60% em Caxias do Sul 

Benefício é concedido a quem deseja retornar a sua cidade de origem. Elevação leva em conta os 10 primeiros meses do ano e, conforme a Fundação de Assistência Social, é justificada por mudanças na regra da concessão

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS